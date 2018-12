PHOTOS : les Gilets jaunes défilent à Bordeaux, des tensions place Pey-Berland

Bordeaux, France

Moins nombreux que la semaine passée, où ils avaient été plus de 4000 à manifester dans les rues de Bordeaux, les Gilets jaunes se sont élancés à 15h ce samedi de la place de la Bourse. Selon la préfecture, ils étaient 2600 au plus fort du rassemblement. Le cortège a d'abord défilé dans le calme. Comme lors des précédentes manifestations, la situation s'est tendue vers 17h place Pey-Berland, sur laquelle un arrêté préfectoral interdisait toute manifestation. Une heure de face-à-face tendu au pied de la cathédrale, avant que les forces de l'ordre repoussent les manifestants, vers la rue Sainte-Catherine, le Cours de la Marne et la place de la Victoire. Il y a eu quelques feux Cours Pasteur. La préfecture annonce 15 interpellations à Bordeaux. 10 personnes ont été légèrement blessées, dont 6 parmi les forces de l'ordre.

Le cortège s'est élancé dans le calme de la place de la Bourse. © Radio France - Camille Huppenoire

La tête du cortège se dirige vers le palais de justice. © Radio France - Camille Huppenoire

La pluie a accompagné la manifestation toute l'après-midi. © Radio France - Camille Huppenoire

Bloqués par des barrages policiers les empêchant d'aller vers la mairie, les manifestants se dirigent vers la place de la Victoire. © Radio France - Camille Huppenoire

Premières tensions cours Victor Hugo, où une quinzaine de policiers sont encerclés par des centaines de manifestants. © Radio France - Camille Huppenoire

Un manifestant s'assied devant le barrage des forces de l'ordre place Pey-Berland. © Radio France - Camille Huppenoire

Le face-à-face se tend place Pey-Berland. © Radio France - Camille Huppenoire

Visés par des projectiles, dont des feux d'artifice, les CRS répliquent avec un canon à eau et des gaz lacrymogènes. © Radio France - Camille Huppenoire

Peu avant 18h, les forces de l'ordre font évacuer la place Pey-Berland. © Radio France - Camille Huppenoire