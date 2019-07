Les habitants de la rocade sud à Avignon ne décolèrent pas face aux fermetures de rues

Avignon, France

"Une heure et demie de route pour faire 20 km... Moi j'en ai marre", soupire une conductrice bloquée par des manifestants à l'intersection entre la rue de la Garance et la rue des Provençales, à Avignon, ce lundi 15 juillet. Plus d'une soixantaine de personnes ont participé à une opération escargot à pied, de 8 heures 30 à midi, dans le quartier impacté par le nouveau plan de circulation de la mairie. Plan qui comprend la fermeture de la rue des Provençales et celle du chemin des Pêcheraies. L'un des objectifs : limiter le trafic de transit dans ce secteur. "C'est une décision arbitraire de la mairie, estime William, un habitant de la rue de la Garance. Ces fermetures ne règlent pas le problème de circulation."

Globalement le rassemblement s'est déroulé dans le calme, trois policiers municipaux ont été mobilisés pour le sécuriser. Une deuxième journée d'action est prévue ce mardi 16 juillet, organisée cette fois-ci par l'Association pour la sauvegarde de la ceinture verte, zone également touchée par le nouveau plan de circulation, car "la circulation de transit passe aussi par là", explique Daniel Valette, président de l'association. Les manifestants partiront du chemin de la Grande Chaussée, à partir de 7 heures 30.

Une solution pour apaiser la vie dans ce quartier

Isabelle Labrot, adjointe à la mairie d'Avignon en charge du dossier tempère : "Je comprends leur colère car tout changement, avant qu'on ne prenne de nouvelles habitudes, peut créer des perturbations." D'après elle, les conducteurs passent déjà par la rue de la Garance pour rejoindre la rue des Provençales. "Il fallait bien qu'on prenne nos responsabilités et qu'on trouve une solution pour apaiser la vie dans ce quartier qui souffre de circuit de transit", poursuit l'élue.

La Ville s'engage aussi à limiter la vitesse à 30km/h dans toute la zone. Ces différentes mesures, en vigueur dès ce 15 juillet, feront l'objet d'une expérimentation jusqu'au 15 octobre. Un rapport sera ensuite remis à un comité de suivi composé d'habitants du quartier.

Une soixante de manifestants ont participé à l'opération escargot à pied dans le quartier de la Garance à Avignon. © Radio France - Elsa Vande Wiele