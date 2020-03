PHOTOS - Les habitants du Boutaric à Dijon dénoncent l'insalubrité de leur immeuble

Comment vivre normalement dans un immeuble délabré ? Dans le quartier des Grésilles à Dijon, les habitants de la cité du Boutaric n'en peuvent plus. Les portes sont cassées, les ascenseurs et les halls sales. "Il y a des poubelles partout, tout le temps" raconte une habitante. Elle et son mari habitent ici depuis six ans "et rien n'a jamais changé". Certains ont donc décidé de lancer une pétition et d'ouvrir une page Facebook pour dénoncer cette situation.

Les habitants doivent s'adapter

Ce couple ne mange donc jamais dans la cuisine, "parce qu'il y a des gens qui passent dans le couloir, qui fument et qui dorment ici." Et ils ne sont pas les seuls à devoir changer leurs habitudes. Quelques étages plus bas, c'est une terrasse qui pourrit la vie de cette famille. Une terrasse sur laquelle les voisins jettent régulièrement leurs déchets et même "les crottes de leurs chiens" explique la mère de famille. Résultat : "je n'ouvre jamais la fenêtre du salon" ajoute-t-elle.

Mon fils me demande tout le temps pourquoi on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Je dois lui dire que c'est à cause des saletés

Les fenêtres du salon donnent sur cette terrasse souvent remplie de déchets ou d'eau de pluie stagnante © Radio France - Soisic Pellet

Une autre habitante a elle pris une décision plus radicale : elle va partir. La faute aux squatteurs qui se sont installés dans un appartement vide, juste au dessus de chez elle. "Je les entends des fois, la porte de mon voisin a été cassée, la mienne aussi" explique la jeune femme.

Des gens se sont installés dans un appartement vide, dont la porte ne ferme plus © Radio France - Soisic Pellet

Là aussi, le logement devient de plus en plus sale © Radio France - Soisic Pellet

Les ascenseurs et les parties communes en très mauvais état

Les parties communes de l'immeuble sont particulièrement concernées par cette insalubrité.

Les murs de l'escalier de service © Radio France - Soisic Pellet

On peut même y trouver des cadavres de pigeons © Radio France - Soisic Pellet

Les plafonds des couloirs n'y échappent pas © Radio France - Soisic Pellet

La réponse de Grand Dijon Habitat

Le bailleur de cet immeuble, Grand Dijon Habitat, évoque des difficultés de trésorerie pour expliquer cette situation. Mais ils assurent que des études techniques sont en cours et devraient être présentées aux habitants au printemps.