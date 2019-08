PHOTOS - Les images spectaculaires d'un sauvetage de vaches tombées d'une falaise en Seine-Maritime

Les pompiers de Seine-Maritime publient les photos du périlleux et spectaculaire sauvetage de trois vaches qui ont chuté d'une falaise à Eletot jeudi. De très gros moyens ont été déployés et les vaches ont retrouvé leur pré.

Életot, France

L'image est impressionnante et inédite ! Une vache en plein ciel retenue par des câbles. Les pompiers de Seine-Maritime ont dû déployer de gros moyens jeudi en fin d'après-midi pour secourir trois vaches qui ont chuté d'une falaise à Eletot, près de Fécamp.

De nombreux pompiers spécialisés ont été mobilisés - SDIS 76

Une vache en plein ciel... - SDIS 76

Le GRIMP, groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, a été mobilisé. Il faut dire que les vaches étaient coincées à 15 mètres en contrebas du sommet et bloquées sur une plateforme rocheuse à 80 mètres du sol.

Les vaches étaient en bien mauvaise posture - SDIS 76

Et sur les photos publiées sur Facebook par les pompiers, on voit l'importance des moyens mobilisés. Les secouristes spécialisés sont descendus à côté des animaux, leurs collègues ont tendu des cordes en l'air, et les vaches ont été comme enveloppées par ces cordes pour être remontées.

Après la frayeur, le réconfort et les retrouvailles avec l'éleveur - SDIS 76

"Un dispositif exceptionnel pour un sauvetage inédit", écrivent les pompiers qui se félicitent que les vaches "ont été ramenées saines et sauves dans leur pré".