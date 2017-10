PHOTOS | Les incroyables caveaux familiaux de Château-Gontier

À Château-Gontier, la communauté des gens du voyage a son carré au cimetière de la Trinité. Un carré qui détonne au style baroque et très entretenu par les familles.

Impossible de les louper en arrivant dans le cimetière de la Trinité de Château-Gontier. Les tombeaux familiaux, placés l'intérieur de petites chapelles en bronze avec des dorures, font face aux pierres tombales traditionnelles. On en compte une dizaine à peine, éparpillées dans les plus de 14.000 mètres carrés du cimetière. Ici, le carré de la communauté des gens du voyage, style baroque, impressionne.

Des photos des défunts et même des statues ...

Dario et Solange viennent deux à trois fois par semaine fleurir l'entrée des chapelles, où plusieurs membres de leur famille reposent. "Toutes les chapelles ont des photos de nos défunts. Là-bas il y a mon grand-père et ma grand-mère par exemple. C'est une façon d'entretenir la mémoire des personnes" explique Dario. Un de ses proches est même représenté par une statue de plus d'un mètre. "Ici ce sont des gens qui pouvaient se permettre de payer cela, mais chez nous il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens et qui optent pour une pierre tombale" poursuit cet habitant de Château-Gontier.

... parfois des objets dans les tombes

Dans leur carré, la poussière n'est que rareté. Les portes de la chapelle et leurs fenêtres sont d'une incroyable propreté. "On regarde, on passe un coup de chiffon" sourit Solange. "On aime que cela soit propre, certaines autres personnes ne mettent plus de fleurs. Nous nous n'avons pas été éduqués comme ça". Qu'ils soient tout en sobriété ou pas, les tombeaux accueillent souvent des objets personnels du défunt. Un rituel au sein de la communauté. "Dans celui de mon grand-père nous avons mis ses chaussures, son foulard et même son chapeau" déclare Dario. Après la profanation de plusieurs chapelles en 2012 (des tombes avaient même été ouvertes), la communauté ne laisse plus de bijoux avec les défunts.