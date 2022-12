PHOTOS - Les Infirmiers du cœur et leur Père-Noël ont distribué des cadeaux à l'hôpital

Le Père Noël et ses lutins sont passés de chambre en chambre.

Le Père Noël n'a pas chômé ce dimanche 25 décembre au matin. À l'hôpital de Guéret, il a même fait le tour des chambres. L'occasion, avec six de ses petites lutines de Noël - elles aussi infirmières - de distribuer des roses aux nouvelles mamans des doudous aux nouveau-nés. Mais pas seulement, puisque la petite troupe avait dans sa hotte également des cadeaux pour les enfants malades dans le service de pédiatrie. Une initiative menée par l'association Infirmiers du cœur depuis 3 ans.

Des cadeaux et des bébés

Ils ont commencé la tournée par la maternité où neuf mamans et leurs nourrissons se réveillaient à peine en cette journée de Noël. Si elles ont déjà eu droit "au plus beau cadeau du monde", l'attention les touche en plein cœur. Et puis, à Guéret pour Noël un bébé est né : un petit Tiago à 14 heures 22 !

Le Père Noël avait sa hotte pleine. © Radio France - Julia Beaufils