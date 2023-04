PHOTOS - Les légionnaires nîmois enchaînent les exercices avant de célébrer Camerone

Jusqu’au 1er mai, la Légion Étrangère célèbre Camerone, mythique combat opposant 2 000 Mexicains à une soixantaine de Français en 1863. Cet événement est considéré comme le fondement de « l’esprit légion ». L’un des temps forts de cette semaine : un challenge sportif et militaire entre légionnaires. Ce jeudi 27 avril, les sept compagnies du deuxième régiment étranger d’infanterie de Nîmes (REI) ont testé leurs compétences sur un parcours opérationnel en relais comprenant six ateliers.

ⓘ Publicité

Des épreuves en tous genres

Première épreuve : une course avec caisses à munitions et brancardage de blessés. Le challenge continue avec le déplacement d’un poste de combat comprenant sacs de sables, bidons et poutre en bois. L’équipe la plus rapide remporte l’épreuve. Également au programme : tractage de véhicules 4x4, parcours d’obstacles, montées de corde et parcours d’audace.

loading

"Renforcer la cohésion"

En se dépassant dans l’effort, ce moment est également important pour travailler la cohésion d’équipe. Pour le lieutenant-colonel Nathanaël, « c’est une épreuve à vocation double, à la fois d’aguerrissement et puis de cohésion des unités ». Un légionnaire confirme : « c’est la force de toute l’équipe, j’ai couru avec mon chef de section, c’est lui qui m’a donné la patate ».

Légionnaire en exercice au 2e REI à Nîmes - 2e REI

Après chaque épreuve, le temps annoncé au chronomètre positionne chaque équipe dans un classement général. À l’issue des festivités, plusieurs lots seront attribués aux gagnants : coupes, jambon, bouteilles de vins, etc

Pour le lieutenant-colonel Nathanaël, « c’est une épreuve à vocation double, à la fois d’aguerrissement et puis de cohésion des unités ». - 2e REI