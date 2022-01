PHOTOS - Les locataires du Pollux manifestent avec le DAL dans le quartier Pissevin à Nîmes

"S'unir pour ne pas subir". C'est le slogan qu'on pouvait lire ce mercredi matin sur la banderole du DAL (Droit au Logement) déployée devant la tour "Le Pollux" dans le quartier Pissevin à Nîmes. Une tour vouée à la démolition dans le cadre de l'ANRU. Une quinzaine de familles y vivent toujours dans des conditions parfois déplorables. "_Tous les bailleurs sociaux du quartier, en ce moment, avec l'ANRU, ils ne font plus rien_dénonce Morad Mhrizou, du comité DAL espoir de Pissevin. Les locataires sont à l'abandon. Plusieurs ne savent pas où aller. Certains qui habitent là depuis des années veulent rester dans le quartier. Comment on fait ? On démolit pour les mettre où ?" La loi prévoit que les locataires puissent être relogés, dans les mêmes conditions. Comme Aziz, qui habite dans le quartier depuis trois ans. Ce père de famille de deux enfants n'a eu aucune proposition satisfaisante." On m'a fait trois propositions. Je demande l'Ouest, on me propose l'Est. Je demande des quartiers calmes, on me propose des quartiers sensibles. Peut-être qu'ils vont nous expulser comme des SDF. Avec les conditions demandées dans l'immobilier, on ne peut rien trouver. Trois fois le loyer, on ne peut pas. C'est à eux de trouver la solution."

"Les locataires n'ont rien demandé !"

Madani Marzuk du DAL acquiesce. "Les locataires n'ont rien demandé. On ne peut pas les envoyer à l'autre bout de la ville ou dans d'autres villages alors que certains vivent ici depuis quarante ans. Il est normal que certains refusent. D'autres acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix ." En attendant de trouver un éventuel relogement, les locataires qui restent dans la tour ont l'impression d'être abandonnés par le bailleur Un Toir pour Tous. "On n'arrive jamais à les joindre et quand on leur demande de venir, on ne voit personne." Il y aurait pourtant de quoi. Les garages (pour lesquels les locataires payent des charges) sont remplis d'immondices. Les rats pullulent. Dans certains appartements, les toilettes débordent. On ne compte plus les pannes d'ascenseurs ou de chauffage. "On laisse pourrir l'immeuble explique Madani Marzuk de façon à ce que les locataires en aient assez et acceptent n'importe quelle proposition de relogement. Certains bailleurs privés sont des spéculateurs. On ne construit plus de logements sociaux pour les familles les plus défavorisées. On construit des logements pour les classes moyennes parce que ça permet d'avoir des loyers plus chers." Et de s'interroger : "les pouvoirs publics, ça ne les intéresse pas de savoir ce que subissent les gens qui habitent ici ?"

"C'est vous les rats !"

Des habitants aujourd'hui excédés comme Zohra qui elle, a trouvé à se loger ailleurs à Nîmes. "Quand je suis arrivée ici en 2004, c'était propre mais maintenant ! Il y a une dame qui a été mordue par un rat dans l'ascenseur. On aboie, on aboie, il n'y a rien à faire. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous laissez vivre les gens comme ça ? Avec les rats ? On m'a répondu, c'est vous les rats !" Pour le DAL, la seule solution, c'est que les locataires se mobilisent pour se faire entendre. "Mais ils savent que dans les quartiers, on ne manifeste pas, on ne se mobilise pas. Tant qu'on souffre en silence, ils continuent." Un nouveau rendez-vous est prévu le 21 janvier entre les bénévoles de l'association et le directeur général d'Un Toit pour Tous.

A l'entrée du "Pollux", le panneau d'Un Toit pour Tous © Radio France - Sylvie Duchesne

Les garages du "Pollux" © Radio France - Sylvie Duchesne