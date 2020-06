PHOTOS - Les mariages se déconfinent à l'hôtel de ville de Reims

Pour le meilleur et pour le pire, même si les masques les séparent. Depuis cette semaine, les mariages sont à nouveau célébrés à l'hôtel de ville de Reims (Marne). Pour ce premier samedi totalement déconfiné, douze cérémonies étaient programmées en mairie. Durant le confinement, 101 mariages ont été reportés, une cinquantaine d'entre-eux ont été reprogrammés. Certains couples attendent que la situation s'arrange et que les règles sanitaires s'assouplissent pour vivre leur mariage dans des conditions optimales.

Vingt personnes autorisées par mariage

Avec un mariage toutes les trente minutes, les équipes de la mairie ont mis en place une organisation stricte. Pendant qu'une élue célèbre une union, une équipe se charge d'accueillir, à l'arrière de la mairie, un nouveau couple et leurs invités. Tous se désinfectent les mains, c'est obligatoire, le port du masque reste optionnel. Tout est fait pour que les groupes ne se croisent pas, les futurs mariés patientent dans le couloir, le temps pour le couple précédent de quitter la salle des mariages.

Une salle réaménagée avec seulement vingt chaises, désinfectées après chaque cérémonie et disposées à un mètre les unes des autres. "C'est plus une contrainte pour les personnes qui se marient, elles doivent faire preuve d'imagination pour faire participer leur famille", reconnaît Elisabeth Vasseur, adjointe au maire de Reims. Certains parents dégainent leur portable pour retransmettre la cérémonie en direct sur Facebook.

C'est malgré tout un très beau moment !

Étienne et Florian devaient se marier le 16 mai dernier devant 120 proches. Trois semaines plus tard, ils se sont dit "OUI" en petit comité. "On le sentait mal au départ. On a trois témoins qui habitent à plus de 100km donc ils ont failli ne pas pouvoir venir, ça aurait été encore plus compliqué. Au final, on s'en sort bien. Nous sommes quand même contents, c'est malgré tout un très beau moment, bien que ce soit une situation particulière", témoignent les mariés. Ils ont ensuite rejoint un autre couloir pour signer leur contrat de mariage, avant de sortir par l'avant de la mairie, puis de rejoindre leur domicile pour fêter leur union.

Vingt personnes maximum sont autorisées dans la salle © Radio France - Stéphane Maggiolini

Exit les fauteuils en tissu, place aux chaises en plastique, désinfectées après chaque cérémonie © Radio France - Stéphane Maggiolini