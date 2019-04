PHOTOS - Les passionnés présents pour le lancement de la saison des courses à l'hippodrome de Nancy

Les passionnés de courses hippiques étaient au rendez-vous ce samedi pour le lancement de la saison des courses à l'hippodrome de Nancy-Brabois. Plus de 90 chevaux et leurs jockeys sont venus de toute la France.

Nancy, France

C'est sous le soleil qu'a démarré la saison des courses ce samedi à l'hippodrome de Nancy-Brabois. Une réunion de huit courses, qui a rassemblé des dizaines des passionnés et curieux. Au total quinze réunions sont programmées jusque début novembre.

Les parieurs au rendez-vous

"Les deux favoris ont gagné ! J'ai joué 10€, raconte Joel habitant de Vandoeuvre qui a parié en couplé placé. C'est mieux que de regarder les courses à la télé. On peut voir les chevaux, voir s'ils sont prêts. Je prépare les courses chez moi, je joue depuis plus de 50 ans"

"Je suis venue deux fois, j'aime bien les courses et les chevaux, je me place dans les tribunes ou dans l'herbe pour regarder !" explique Louise, 9 ans. Son papa, Xavier, parie, mais raisonnablement devant sa fille: "On vient pour surtout pour se détendre et être dehors."

Top départ ce samedi pour la saison des courses à l'hippodrome de Nancy-Brabois, les passionnés au rendez-vous ! pic.twitter.com/FV64z3vOxB — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) April 6, 2019

"La France entière joue sur nos courses"

Un hippodrome important dans le Grand-Est, avec des chevaux et leurs jockeys venus de toute la France. "Il fait partie du haut de gamme, nous sommes en pôle régional, c'est à dire le haut des hippodromes de France en dehors des parisiens, explique Jacques Montoya, président de la société des courses de Nancy-Brabois. La France entière joue sur nos courses !".

Cet hippodrome fait partie des deux présents en Lorraine avec Vittel. Sur cette réunion nationale du jour, retransmise sur une chaîne spécialisée, les paris représentent environ 3 millions d'€ dont 15 à 20 000 € joués sur l'hippodrome de Nancy.

Les problèmes de mulot réglés !

La saison dernière, des courses avaient été annulées en septembre à cause des mulots ! Les rongeurs, qui creusent des galeries, avaient fragilisé les pistes. Cette année, tout est réglé assure Jacques Montoya : "On en a piégé énormément et on s'est fait aider par un bureau d'études spécialisé qui travaille à l'international. Aujourd'hui c'est un mauvais souvenir." Pour le lancement de cette saison, les pistes sont donc sans trace de mulots et en très bon état.

Prochaine réunion à l'hippodrome de Nancy-Brabois : samedi 20 avril.

Les parieurs au rendez-vous à l'hippodrome de Nancy ! © Radio France - Mélanie Juvé

La vue depuis les tribunes de l'hippodrome. © Radio France - Mélanie Juvé

Les chevaux viennent de toute la France pour courir à Nancy. © Radio France - Mélanie Juvé