PHOTOS - Les Périgourdins se rassemblent à Périgueux en soutien à l'Ukraine

Plus d'une centaine de Périgourdins se sont réunis ce mercredi 2 mars devant la mairie de Périgueux. Des rassemblements ont eu lieu également à Agonac et Trélissac avant d'autres annoncés ce jeudi soir à Boulazac et à Bergerac.

Depuis ce lundi 28 février à la Roche-Chalais, les rassemblements se multiplient en Dordogne pour soutenir la population ukrainienne dans cette guerre déclenchée par la Russie. A Périgueux, un premier rassemblement été organisé par la mairie ce mercredi 2 mars avant un deuxième prévu ce samedi 14 heures devant l'arbre de la liberté, à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme.

Une centaine de personnes se sont réunies sous une fine pluie vers 18h. La mairie de Périgueux avait fait imprimer des panneaux jaune et bleu avec inscrit dessus Solidarité Ukraine. Julie est venue avec ces deux petits garçons, Arthur et Martin, qui ont fabriqué leur propre pancarte "avec les moyens du bord cet après-midi" explique cette maman "ils parlent de la guerre à l'école, on leur en parle aussi à la maison pour expliquer ce qui se passe".

Arthur et Martin ont fabriqué leurs propres pancartes © Radio France - Charlotte Jousserand

Sur l'estrade, Tatiana prend la parole, très émue, face à la foule. La jeune femme est ukrainienne et vit ces derniers jours avec angoisse car une partie de sa famille est toujours là-bas. Elle a appris juste avant de parler que les sirènes avaient à nouveau retenti. La maire de Périgueux a pris la parole avant que la foule n'applaudisse.

Parmi ces personnes rassemblées, Yuri, Oleysia et leurs deux petites filles. La famille arrivée d'Ukraine il y a sept ans a fabriqué une grande pancarte blanche sur laquelle est collée les paroles de l'hymne ukrainien et des photos : un appartement détruit par une bombe, des personnes à l'abri dans une cave. Oleysia passe de nombreux coups de fils, le matin, le midi, le soir pour prendre des nouvelles de leur famille restée là-bas. "Ils sont obligés de se cacher dans le métro, dans les caves, 5,6, 8 fois par jour" explique Yuri, "c'est très difficile à vivre pour nous". Oleysia raconte qu'elle se sent impuissante face à la situation. Svetlana s'est approchée pour traduire, la jeune femme russe est une amie d'Oleysia, rencontrée lors des cours de français. Svetlana ne comprend pas cette guerre "comment on aurait pu croire qu'une telle guerre se produise en Europe", elle se sent triste pour l'Ukraine et aussi inquiète pour ce qui se passe dans son pays "il y a beaucoup de propagande là-bas, ici j'ai une autre vision des choses".

La famille est en lien quasi-permanent avec leurs proches qui vivent toujours en Ukraine © Radio France - Charlotte Jousserand

Un deuxième rassemblement est prévu à Périgueux, ce samedi 5 mars, à 14 heures.

D'autres sont également prévus en Dordogne :

jeudi 3 mars : à Bergerac devant la mairie à 18h, à Boulazac à 19h

samedi 5 mars : à St-Léon-sur-l'Isle à 11 heures devant le monuments aux morts puis à Périgueux à 14h