PHOTOS - Les piscines de Saint-Vallier, Hauterives et Châteauneuf-de-Galaure rouvrent ce samedi

Les baigneurs du Nord de la Drôme vont pouvoir de nouveau profiter de leurs piscines publiques. Celles d'Hauterives, de Châteauneuf-de-Galaure et de Saint-Vallier rouvrent ce samedi. Des règles sanitaires très strictes ont été mises en place et la capacité d'accueil a été réduite.

Les amateurs de baignade vont enfin pouvoir retrouver les bassins de plusieurs piscines publiques de Drôme et d'Ardèche. Elles rouvrent ce samedi à Châteauneuf-de-Galaure, Hauterives et Saint-Vallier. Si cette réouverture des piscines était techniquement possible depuis le 2 juin, beaucoup de structures ont été prises de court, entre les analyses de l'eau et la mise en place du protocole sanitaire. Mais la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche, qui gère le trois piscines, n'a pas traîné.

Pas plus de 60 baigneurs en même tant au centre aquatique de Saint-Vallier

La capacité d'accueil a été réduite sur les trois sites, pour éviter que trop de baigneurs se croisent au même moment. "C'est 30 par bassin", explique Laurent Moulin, l'un des maîtres-nageurs du centre aquatique de Saint-Vallier. "Donc 30 dans le bassin ludique et 30 dans le bassin sportif, ce qui fait environ 6 ou 7 personnes par ligne d'eau. C'est à peu près ce qu'on a la plupart du temps entre midi et deux."

30 personnes maximum dans le bassin ludique, et autant dans le bassin sportif. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Réservation sur internet obligatoire

Mais avant de venir piquer une tête, il faudra réserver son créneau sur internet. La journée a été découpée en plage horaire de deux heures, on ne pourra pas se baigner plus longtemps. Cela doit permettre au maximum de gens d'en profiter, mais aussi de laisser le temps aux équipes de tout nettoyer entre chaque départ et chaque arrivée. "On va nettoyer les chaises, toutes les parties métalliques et mettre un coup sur le sol en fonction de son état", détaille Laurent, qui va répéter cette opération plusieurs fois par jours. "On est 5, ça sera fait en 30 minutes. On est obligé de le faire, c'est sûr que ça nous change mais c'est comme ça, il faut qu'on y mette un peu du nôtre si on veut rouvrir."

Laurent Moulin, maître-nageur, explique qu'un sens de circulation a été mis en place au centre aquatique de Saint-Vallier. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Il faut redonner confiance aux baigneurs" - Christophe Smitt, directeur des piscines de la communauté de commune

Pour rassurer encore un peu plus ceux qui auraient peur de revenir se baigner à cause du virus, le président de la communauté de communes Porte de Drôme Ardèche a même fait du zèle avec le protocole sanitaire. "On a les autorisations pour laisser à chaque baigneur un espace de 4 m²", explique Pierre Jouvet. "Mais on a décidé d'élargir ce périmètre à 8 m² par personne."

"Il faut redonner confiance aux baigneurs", confie Christophe Smitt, le directeur des piscines de la communauté de communes. "Donc l'important pour nous, c'était de dire aux gens 'Regardez, on est sérieux et on peut vous accueillir dans des conditions optimum au niveau sanitaire.'" Il rappelle également que même avant l'arrivée du coronavirus, les piscines étaient déjà des lieux où le niveau de propreté était très élevé. "En plus, nos bassins sont désinfectés et désinfectants puisque on utilise du chlore liquide dans l'eau. Donc les baigneurs ressortent presque plus propres que quand ils sont rentrés."

Les casiers des vestiaires ont été condamnés. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les consignes à respecter

Avant de venir nager, il faut réserver sur le site internet www.piscines.portededromardeche.fr

Les casiers sont indisponibles, il faut donc prendre son propre sac

La douche savonnée est obligatoire avant d'accéder aux bassins

Les tarifs ont aussi été adaptés. Le ticket d'entrée est de 3 euros pour un adulte et 2 euros pour un enfant.