La plus longue éclipse totale de lune du XXIe siècle a fait rougir le ciel vendredi soir éblouissant des spectateurs dans le monde entier depuis la France jusqu'à la Chine en passant par l’Allemagne et la Turquie.

Ce vendredi 27 juillet, la terre et passée entre le soleil et la lune, projetant une ombre sur cette dernière. En passant au centre de la zone d’ombre terrestre, la lune s'est parée momentanément d’une couleur rougeâtre entre 21h30 et 23h13.

La lune a mis 1 heure 42 minutes et 57 secondes pour traverser le cône d'ombre de notre planète, ce qui a été la plus longue éclipse lunaire totale du XXIe siècle observée partout dans le monde depuis la France jusqu'à la Chine en passant par l’Allemagne et la Turquie.

En Corse depuis Venzolasca (France) © AFP - PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Château de Chambord (France) © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Strasbourg (France) © AFP - FREDERICK FLORIN

France © AFP - Aris MESSINIS

En Corse depuis Castellare-di-Casinca (France) © AFP - PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Athènes (Grèce) © AFP - Aris MESSINIS

Dresden (Allemagne) © AFP - Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / DPA

Une silhouette projettée sur la lune depuis la Turquie © AFP - Ozkan Bilgin / ANADOLU AGENCY

Berlin (Allemange) © AFP - Tobias SCHWARZ

Berlin (Allemagne) © AFP - Tobias SCHWARZ

A Istanbul (Turquie) © AFP - Emrah Yorulmaz / ANADOLU AGENCY

Thessalonique (Grèce) © AFP - Konstantinos Tsakalidis / Konstantinos Tsakalidis / SOOC / SOOC

Caire (Egypte) © AFP - Khaled DESOUKI

Chongqing (Chine) © AFP - XINHUA