Cette distinction rend notamment hommage aux pompiers fauchés à Loriol il y a 15 ans. Le 29 novembre 2002, un automobiliste qui roulait trop vite a tué cinq sapeurs-pompiers en intervention sur l'autoroute A7. Un drame que Phillippe, chef de centre des pompiers de Loriol, n’a pas oublié : "J’espère que depuis là-haut, ils voient cette distinction et que cela leur fait plaisir. C’est un geste important car le devoir de mémoire doit rester intact."

La cérémonie de la Saint-Barbe de Montélimar est rythmée par la fanfare l'Echo du Roc de Pierrelatte. © Radio France - Victor Vasseur

Cette médaille doit aussi permettre de transmettre, rappeler aux plus jeunes ce qui s'est passé ce soir de novembre selon Didier Amadeï, le directeur du SDIS de la Drôme : "Nos plus jeunes, quand ils arriveront, devront savoir pourquoi cette distinction a été donné."

C'est le préfet de la Drôme, Éric Spitz, qui a remis la médaille pour acte de courage et de dévouement. © Radio France - Victor Vasseur

"C’est un honneur. C’est une distinction énorme, c’est ce qui existe de mieux. Peu de corps de sapeurs-pompiers reçoivent cette médaille. Pour le département, c’est vraiment formidable. A chaque fois que l’on fait une intervention, on fait attention, on pense à ces gens-là. Ça fait 15 ans mais on y pense toujours. On ne peut pas oublier un drame comme ça." Christian, pompier volontaire à Montélimar depuis 37 ans.

Ce pompier à la retraite, médaillé ce samedi par le préfet lors de la Sainte-Barbe. © Radio France - Victor Vasseur

Cette fourragère remise hier récompense aussi les 950 pompiers drômois qui sont intervenus l'été dernier lors des incendies dans le Sud de la France.

Le département de la Drôme emploie un total de 2812 sapeurs-pompiers dont 2414 sont des volontaires. © Radio France - Victor Vasseur

En 2016, 30 159 interventions ont été réalisées par les sapeurs-pompiers drômois, les trois quart d’entre-elles ont été du secours à personnes.