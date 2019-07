PHOTOS - Les pompiers de la Moselle se dotent d’un drone pour leurs interventions

Conthil, France

Il n'y plus de fumée. Toute l'exploitation a brûlé, 20 hectares en tout. Le drone s'élève dans le ciel de Conthil, vers Morhange. En quelques secondes, il disparaît dans les nuages, à 150 mètres d'altitude.

Les pompiers de la Moselle se dotent d’un drone pour leurs interventions. © Radio France - Victor Vasseur

Dans les mains du pompier, une radio commande, deux joysticks et un écran. Frédéric est l'un des cinq pompiers de la Meuse formé pour faire voler un drone : "Si on l’utilise judicieusement, il peut apporter des éléments pour le commandement des opérations de secours, pour estimer une surface, pour diriger des moyens et éviter de mettre en danger les pompiers."

Pour les incendies mais pas seulement

Une caméra ultra haute définition est installée sur le drone. Des photos aériennes sont envoyées en temps réel au centre d'intervention. Laurent Poisson est pompier volontaire, il travaille sur ce projet de drone depuis près d'un an : "On peut réagir beaucoup plus vite. On perdait un temps énorme à reconnaître nos limites du foyer. Aujourd’hui, c’est cinq minutes."

Ces drones seront utilisés aussi pour surveiller des plongeurs par exemple. "On pourra aussi rechercher des personnes. On voit nettement mieux en hauteur" ajoute Laurent Poisson.

De nouveaux pilotes devraient être formés dans les prochains mois pour permettre d'augmenter le nombre d'intervention avec des drones.