PHOTOS - Les pompiers de Meurthe-et-Moselle ouvrent les portes du SDIS à Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy, France

Ils ont pu découvrir la grande échelle, les gestes de premiers secours ou encore une intervention fictive sur un véhicule en feu. Le public est venu nombreux ce samedi pour les journées portes ouvertes des sapeurs-pompiers au Service Départemental d'Incendie et de Secours 54 à Essey-lès-Nancy.

A l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, des centaines de visiteurs ont ainsi pu observer le nouvel Etat-Major, le centre d’entrainement et de formation, le centre de traitement des alertes ou encore le centre d’entrainement à feu réel.

200 sapeurs-pompiers volontaires recrutés par an

L'occasion pour les sapeurs-pompiers de susciter des vocations. En Meurthe-et-Moselle, on compte environ 2 900 sapeurs-pompiers, dont 500 professionnels. Si le recrutement baisse dans certains départements, la Meurthe-et-Moselle reste épargnée.

Depuis quelques années, il y a même plus de recrutements (environ 200 par an) que de départs chez les soldats du feu volontaires. L'engagement peut se faire à partir de 13 ans et jusqu'à 55 ans environ via l'adresse mail svp@sdis54.fr

La grande échelle attire la foule ! © Radio France - Mélanie Juvé

Kenzo 7 ans juché sur sa maman et fan inconditionnel des pompiers © Radio France - Mélanie Juvé

Exercice d'intervention sur un véhicule en feu. © Radio France - Mélanie Juvé

Exercice sur une voiture en feu. © Radio France - Mélanie Juvé

Les jeunes sapeurs-pompiers ont fait découvrir leur passion. © Radio France - Mélanie Juvé

La longue file d'attente pour la visite du centre de traitement des alertes. © Radio France - Mélanie Juvé

La découverte d'une ambulance pouvant prendre en charge les victimes en surpoids. © Radio France - Mélanie Juvé

L'un des casques des soldats du feu. © Radio France - Mélanie Juvé

Le sergent-chef Jean Tallia surnommé "sergent-chef à la longue moustache" © Radio France - Mélanie Juvé