PHOTOS - Les pompiers des Bouches-du-Rhône sauvent une chienne coincée dans une cavité à Cadolive

C'est l'histoire du jour dans les Bouches-du-Rhône ou plutôt de la nuit. Iris, une chienne coincée dans une cavité a été sauvée par les pompiers. Il n'est pas rare que les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône soient mobilisés pour secourir un animal coincé ou tombé dans un trou, mais cette fois l'opération était vraiment délicate.

Ce mercredi sur la commune de Cadolive, Iris s'est retrouvée bloquée dans une étroite cavité à sept mètres de profondeur. Son maître a réussi à la localiser, mais impossible de l'extraire. Il a donc appelé les pompiers qui sont intervenus. Le lieu étant difficilement accessible, les pompiers ont dû marcher près d'une heure pour rejoindre Iris. Vers 14 heures donc 11 pompiers et 12 membres du spéléo secours français ont débuté le sauvetage. La cavité étant très étroite (30 centimètres) il a fallu utiliser des explosifs pour permettre le passage d'un secouriste.

Une opération délicate et longue. C'est à minuit qu'Iris a été sortie et a pu retrouver son maître. Et bonne nouvelle, elle est en forme, même si elle a pu être un peu apeurée par le bruit des explosifs.