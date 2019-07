PHOTOS - Les pompiers en colère manifestent lors de la foulée du Festayre

Les Pompiers professionnels de Pyrénées-Atlantiques ont profité de la foulée du festayre ce mercredi matin pour sensibiliser à leur mouvement de grève. Ils ont allumé des fumigènes aux endroits clés de la course qui lance traditionnellement les Fêtes de Bayonne.

Bayonne, France

Action surprise et visible des pompiers professionnels des Pyrénées Atlantiques ce mercredi matin. Ils se sont postés en divers points clés de la foulée du festayre et ont allumé des fumigènes pour sensibiliser à leur mouvement de grève : Côte des Basques à Biarritz, pont Grenet puis sous -préfecture et mairie de Bayonne.

Les pompiers mobilisés sur le POnt Grenet - -

Ils sont en grève depuis un mois maintenant. Les revendications sont à la fois nationales et plus locales. Les pompiers demandent que leur profession soit reconnue comme métier à risque, à l'instar des policiers. aujourd'hui ils ne touchent qu'une prime de feu. Ils demandent aussi une refonte de leur système de cotisation pour la retraite. Voilà pour les revendications nationales. Plus localement, les pompiers des Pyrénées atlantiques demandent que revu soit leur temps de travail. Aujourd'hui les gardes font 24h, ils sont payés 17. Ils souhaitent réorganiser les gardes pour travailler 12h consécutives, payées 12. Les négociations avec le Conseil départemental n'ont pas abouti pour le moment. Une délégation a été reçue en sous préfecture.

Les pompiers en grève applaudissent les courueurs de la Foulée © Radio France - Céline Arnal

Une délégation a été reçue en sous-préfecture pendant que les pompiers menaient une action "die in" © Radio France - Celine Arnal