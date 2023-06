Elle est posée là, sur le parvis de l'église Saint-André, en centre-ville de Châteauroux. Une énorme gargouille de pierre attend sagement d'être montée le long de l'échafaudage qui barde la flèche nord. "C'est un phacochère, précise Loren Chereau, de l'entreprise SOCRA, spécialisée dans la sculpture de pierre. Nous sommes partis de l'existant et c'était dans le registre très animalier. Nous avons proposé des croquis à l'architecte qui l'a validé. Viendront ensuite un griffon et un faune".

Ce phacochère sera installée en haut de la flèche nord © Radio France - Gaëlle Fontenit

Certaines pièces comportaient encore suffisamment de détail pour être la base d'un rejet : "On a commencé par le nettoyage de tous les éléments ornés de la façade et là, nous en sommes à la sculpture neuve des gargouilles, fleurons et éléments type greffe". Il s'agit alors de compléter des statues existantes. "Par exemple, ici, il y a la trace d'une aile et d'une griffe. On s'en est servi pour imaginer le corps d'un griffon". Comptez sept jours de travail pour cette immense gargouille phacochère, fabriquée au marteau et au burin. Pourtant, lorsqu'elle sera en place, il sera difficile d'en voir tous les détails. "C'est notre métier... On les verra malgré tout et puis ca fait partie de notre travail de laisser une petite touche invisible, tout en faisant un clin d'œil".

Gil Averous, maire de Châteauroux, et les responsables du suivi du chantier vérifient l'avancement de la rénovation de la flèche nord © Radio France - Gaëlle Fontenit

A 50 mètres de haut, les tailleurs de pierre de l'entreprise Jacquet s'activent. Ils démontent, nettoient, déjointent et réinstallent les pierres qu'il faudra ensuite vieillir pour qu'elles s'intègrent dans l'ensemble. "On a déjà plus de 30 mètres cube de posés. c'est plus de la moitié de ce qui était prévu".

Cette gargouille a eu le droit à un bon nettoyage © Radio France - Gaëlle Fontenit

Certains fleurons, simplement nettoyés, vont pouvoir retrouver la flèche nord - Gaëlle fontenit

D'ici la fin de l'année, ce sera au tour de la flèche sud d'être prise en main. Le chantier devrait durer une dizaine d'année.