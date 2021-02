Photos | Les premières images du chantier de la future salle Arena de Reims

A un an de l'ouverture de la nouvelle salle événementielle rémoise, le gros oeuvre est terminé et la salle va commencer à s'équiper. Le chantier impressionnant dévoile les contours de cet outil qui accueillera principalement des événements sportifs et des concerts.

C'est une première étape important de la construction de la nouvelle salle événementielle rémoise qui vient d'être franchie. Le gros oeuvre est en passe d'être terminé. Toute la structure comme le toit, les immenses charpentes et les gradins en béton représentent les contours de la salle. L’édifice fait une hauteur de 21 mètres et 80 mètres de côté. Près de 70 ouvriers travaillent chaque jour sur le chantier, ils seront près de 150 dans quelques jours pour la dernière phase avec de nouveaux métiers pour finaliser l'équipement. Cette salle devrait ouvrir au printemps 2022. Elles accueillera des concerts, des spectacles, des événements sportifs et sera la salle du Champagne Basket pour ses matches de championnats. En configuration sport, la salle pourra accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. En configuration concert, la capacité maximale sera portée à 9000 places dont 5000 debout dans la fosse. Cette salle se veut avant tout flexible avec près de 12 modèles de configuration qui pourront s'adapter à la taille du concert ou par exemple, à l'organisation d'une convention. La scène pourra se déplacer si besoin. Deux écrans LED de 35 mètres de long seront installés sur les côtés. Des gradins rétractables pourront être ajoutés pour augmenter la capacité dans une configuration sports, et épousé au maximum la forme d'un terrain de basket ou un court de tennis. Les gradins seront organisés sur deux étages, le premier principalement dédiés aux VIP avec notamment 12 loges modulables. Le deuxième exclusivement réservé au public avec 2000 places.

La salle avec au fond l'endroit où sera installée la scène en configuration concert. © Radio France - Alexandre Audabram

La structure du toit permettra l'organisation de la technique lors des concerts. © Radio France - Alexandre Audabram

Un modèle des sièges qui seront installés dans la future arena. © Radio France - Alexandre Audabram

Le deuxième niveau des gradins qui pourront acueillir jusqu'à 2000 personnes. © Radio France - Alexandre Audabram

L'installation des derniers blocs de gradins. © Radio France - Alexandre Audabram

Les ouvriers fixent les dernières structures. © Radio France - Alexandre Audabram

La façade principale de la future Arena. © Radio France - Alexandre Audabram

Le futur parvis de l'Arena. © Radio France - Alexandre Audabram