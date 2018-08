Aillant-sur-Tholon, France

Pour ce quarantième anniversaire, la foire aux puces d’Aillant sur Tholon a frôlé la surchauffe. Pratiquement 700 exposants étaient inscrits, ce qui a poussé les organisateurs à faire savoir plusieurs jours à l’avance qu’ils refuseraient les installations de dernières minutes.

Dès 4 heures du matin , les chineurs commencent à affluer pour arpenter les 7 kilomètres de déballage, mais c’est dans la matinée que le gros du public investit les rues de la commune, n’hésitant pas à braver la canicule.

Le brumisateur : un endroit stratégique

Avec des températures qui dépassent les 40 degrés au soleil, les visiteurs sont à la recherche du moindre coin d’ombre et de la moindre illusion de fraîcheur.

Les organisateurs ont fait installer sous un parasol un brumisateur sur la place de l’église où périodiquement les chineurs viennent s'agglutiner. Rod, un touriste britannique a tout de suite repéré le bon plan : "c'est un endroit stratégique", plaisante t-il,"c'est l'endroit le plus frais de la brocante grâce aux petites gouttes d'eau qui vous rafraîchissent".

Des brumisateurs ont été installés sur la foire aux puces d'Aillant-Sur-Tholon © Radio France - Thierry Boulant

L'autre endroit stratégique: c'est la buvette. Le vin, pas assez désaltérant, ne fait pas vraiment recette, mais l'eau, les sodas et la bière coulent à flot. Dès la mi-journée Jean-Michel Martinet, le président de l'office d'animation aillantais remarque que beaucoup de fûts sonnent creux :"nous avons pourtant commandé 10% de plus de bière que l'an dernier, et pourtant nous sommes presque à sec".

Des chineurs plus pressés que d'habitude

C'est donc un jour béni pour les limonadiers, par contre pour les exposants comme Corinne, les clients sont un peu mou du genoux : " au départ ils viennent", analyse t-elle," mais comme il fait tellement chaud, eh bien ils n'en peuvent plus, surtout s'il y a des enfants".

Dés le début de l’après-midi, certains brocanteurs commencent à lever le camps. Le soleil a tourné et ils n'ont plus la moindre parcelle d'ombre sur leur emplacement.

10 000 visiteurs déambulent sur les 7km de déballage © Radio France - Thierry Boulant

Cette édition 2018 a quand même fêté plus que dignement ses 40 ans et fait le bonheur des quelques participants qui étaient déjà là en 1978, comme Claudine Fillot qui va bientôt fêter ses 80 ans. Cette aillantaise se souvient que la première année, il n'y avait qu'une dizaine d'exposants sur la place du village: " Nous étions une dizaine de commerçants et on se creusait la tête pour animer le village et faire évoluer le commerce" raconte t-elle, "aujourd'hui j'attends toujours ce moment avec impatience. C'est une bouffée d'air, c'est de la gaieté, de la sympathie et quelques engueulades, mais c'est fait dans la bonne humeur, alors ça passe", conclut-elle.

Claudine Fillot, la "mémoire" de la foire d'Aillant sur Tholon et son petit fils © Radio France - Thierry Boulant