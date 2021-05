PHOTOS - Les sapeurs-pompiers du Gard préparent la saison des feux de forêts

L'été approche à grands pas, les pompiers du Gard préparent la saison des feux de forêts et révisent leurs gammes. Ils cherchent aussi tous les points d'amélioration possibles, et surveillent le moindre détail. Comme chaque année au printemps, c'est la période des répétitions générales. L'ensemble des sapeurs-pompiers du département répètent leur gammes dans des exercices grandeur nature, notamment dans les casernes de Nîmes, avec des simulateurs.

"ça nous permet de répéter tous nos fondamentaux sur l'organisation sécuritaire, le placement des véhicules, le déplacement des engins. On a des scénarios relativement simples au départ, et on augmente la complexité, pour obliger chacun des officiers à s'adapter à la situation". Le commandant Christophe Marin-Tallon du SDIS du Gard

Sapeurs-pompiers du Gard en plein exercice © Radio France - Tony Selliez

L'été dernier avait été relativement calme sur le front des incendies, avec tout de même plus de 1 500 départs de feux pour environ 500 hectares détruits. Mais les pompiers gardent également en mémoire l'été 2019 où 1 200 hectares avaient été ravagés par les flammes avec notamment le terrible incendie de Générac. D'où la nécessité de se préparer pour faire face à des situations parfois dramatiques..

Ces répétitions se déroulent avec l'aide de simulateurs qui reproduisent exactement les conditions d'intervention sur le terrain comme l'explique le commandant Christophe Marin-Tallon du SDIS du Gard : "Ce qu'on retrouve sur les écrans, c'est la zone d'intervention, avec un feu qui évolue en fonction des paramètres météo et du relief, ce qui nous rapproche au plus des conditions du réel et qui évolue en fonction des actions qu'on va mener ou faire mener par les actions sur le terrain"

"On ne peut pas considérer que tout est acquis (...) Et puis, il nous faut revoir les procédures, voir comment on peut les améliorer, explique le commandant Pascal Dupuis du SDIS. C'est tellement dangereux comme types d'interventions qu'on doit toujours se remettre en cause. Le métier évolue en permanence, les moyens matériels avec.. cette phare de rodage est nécessaire pour que dès que la saison commence on soit prêt à faire face"

Poste de commandement des sapeurs-pompiers du Gard © Radio France - Tony Selliez