PHOTOS - Les stations de ski nordique et les champs de neige pris d’assaut par les Savoyards

Les parkings sont pleins depuis ce dimanche matin à la Féclaz, dans les Bauges (Savoie), ou dans la station voisine de ski nordique de Savoie Grand Revard. Coté Chartreuse, c’est la même chose autour du Mont Grenier. Tous ces sites sont ceux accessibles dans le cadre des mesures contraignantes liées au confinement et aux 20 kilomètres autorisés autour de chez soi.

"C’est un retour à la nature, les gens se lâchent", sourit le capitaine de gendarmerie, Jean-François Laporte.

On est attentif, il y a du monde mais pas matière à faire redescendre les gens. Ils sont en plein air, au froid et on n’observe pas de rassemblements importants. - Jean-François Laporte, Capitaine de gendarmerie