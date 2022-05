PHOTOS - Les supporters de l'OGC Nice fin prêts pour la finale de la coupe de France de football

La finale de la Coupe de France de football entre l'OGC Nice et le FC Nantes a lieu ce samedi. Le Gym n'a plus rien gagné depuis la Coupe de France 1997. Les supporters des Rouge et Noir sont prêts à pousser pour récupérer le trophée. Ils seront nombreux dans les tribunes du stade de France ce soir.