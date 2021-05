A deux jours de la réouverture, les patrons de cafés et restaurants "refont une beauté" à leurs terrasses à Nîmes.

PHOTOS - Les terrasses des cafés et restaurants dans les starting blocks à Nîmes

Terrasses de cafés et restaurants en préparation avant le 19 mai et la réouverture (illustration)

Partout dans Nîmes refleurissent les terrasses ce lundi. Cette fois, ça sent bien la réouverture ! Après de longues semaines de confinement et d'un protocole sanitaire extrêmement strict pour les restaurateurs, le grand jour approche. Ce mercredi 19 mai, les clients vont de nouveau pouvoir investir les terrasses, que ce soit pour une boisson ou un repas. C'est l'étape qui suit le "click and collect", même si de nombreux restaurants vont poursuivre la vente à emporter, parce que c'est encore économiquement nécessaire pour eux.