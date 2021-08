PHOTOS - Les thermes romains du Mans accessibles librement et gratuitement tout l'été

Ils se visitaient jusqu'alors avec des guides. Mais depuis le 3 juillet 2021 et jusqu'à la fin de ce mois d'août, les thermes romains du Mans sont accessibles librement et gratuitement tous les jours, de 15h à 18h. Une ouverture qui permet au public de découvrir ce patrimoine plutôt méconnu.

C'est un patrimoine bien plus méconnu que l'enceinte romaine du Mans et qui est pourtant visible depuis la petite Allée des Bains, au pied des vignes de la cité Plantagenêt. On les aperçoit derrière les grandes vitres de l'Ecole supérieure d'art et de design, au sous-sol: les thermes romains du Mans, qui n'étaient accessibles que via des visites guidées, sont depuis le 3 juillet 2021 ouverts en visite libre et gratuite tous les jours de 15h à 18h. Une décision prise par la municipalité pour attirer davantage de touristes et de Sarthois vers ces vestiges assez secrets. "Je pense qu'il faut laisser les gens faire par eux-mêmes, voir s'ils adhèrent au projet" explique Sophie Moisy, adjointe au maire chargée du patrimoine et du rayonnement de la ville. "Là, on peut voir qu'ils y adhèrent et qu'ils sont contents de découvrir ce lieu dans leur ville."

A l'extérieur, face à l'entrée des thermes (Allée des Bains), des panneaux explicatifs viennent d'être installés. © Radio France - Camille Huppenoire

Florent, responsable du guichet, a parfois été surpris de voir des Manceaux, habitant la ville depuis des années, découvrir les thermes grâce à ces visites libres. "Ils ne savaient pas où étaient les thermes. On a eu plein de découvertes comme ça. C'était aussi l'objectif recherché, au-delà d'attirer les visiteurs étrangers et d'autres départements." Depuis le 3 juillet, visites guidées et visites libres confondues, 500 personnes sont descendues sous les Beaux-Arts découvrir les vestiges des thermes.

Les thermes devraient être dotés de nouvelles animations et d'une scénographie numérique à l'été 2022 © Radio France - Camille Huppenoire

Les thermes romains entament un vrai processus de transformation pour s'ouvrir davantage au public. La visite libre et l'installation de panneaux explicatifs à l'extérieur ne sont qu'une première étape. "On a aujourd'hui des moyens technologiques et techniques qui permettent d'animer davantage le patrimoine" remarque Pascal Mariette, le délégué à la valorisation du patrimoine du Mans, qui a participé aux fouilles archéologiques des thermes il y a plus de vingt ans. "Le but, dans les mois à venir, c'est de recréer l'ambiance, de remettre en mouvement un lieu qui a disparu depuis presque 18 siècles." La plongée plus vraie que nature dans les thermes est espérée pour la saison estivale 2022 !

Informations, visites et horaires à retrouver ici.