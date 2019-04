Photos : les touristes sont là pour les vacances d’avril au ski !

Les Saisies, Hauteluce, France

L’ambiance en station est complétement différente qu’en plein hiver. Les journées sont plus longues, plus ensoleillés, les touristes moins nombreux et moins stressés : bref on se détend et on chausse les skis !

« Il y a moins de monde, plus de convivialité, on peut plus parler avec les gens » - Marie France de Nancy

«Les journées sont ensoleillées, il y a moins de monde, moins de queue » - une touriste venue en famille de Normandie

« On est pas gêné sur les pistes de ski. Et la douceur de ce mois d’avril est agréable » - Frédérique de Loire Atlantique

« On a fait le choix de venir hors saison pour les tarifs plus intéressants. Et on a une belle surprise, il fait beau, il y a de la neige, ma fille a eu sa médaille » - une maman de la région parisienne

Les vacacnes au ski en avril, c'est la montagne tout en douceur Copier

Le skieur Hubert, le premier sur les skis le matin ! © Radio France - Anabelle Gallotti

Les vacances de printemps : une période importante pour les stations

Si en plein hiver le taux de fréquentation est très élevé dans quasiment toutes les stations, en avril, il faut redoubler d’imagination pour attirer les touristes.

On dit parfois que c’est à ce moment-là que la saison se joue - Raphaël Barnasson, Directeur adjoint, responsable du service commercial de l’OT

L'enjeu des vacances de printemps aux saisons, selon Raphaël Barnasson Directeur adjoint de l'Office du Tourisme Copier

Tous les commerces restent ouverts, ainsi que l’ensemble du domaine, il ne faut donc pas se louper. Les stations proposent souvent des promotions sous formes de «packs » pour les débutants et les familles.

Par ailleurs de nombreuses animations sont encore proposées pour les familles et les skieurs. Aux Saisies par exemple, les Champions de ski de cette saison 2018/2019 viendront présenter leurs médailles pendant ces vacances scolaires et des concerts en plein air seront organisés.