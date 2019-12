PHOTOS - Les vacanciers sont arrivés dans les stations de nos pays de Savoie

La Plagne-Tarentaise, France

Ca Plagne pour eux ! La vacanciers sont arrivés dans nos stations des pays de Savoie. Et pour cause, c'est le début des vacances de Noel. C'est le cas notamment à la station de La Plagne, en Tarentaise. Il suffit de se mettre au rond point à l'entrée de Plagne centre pour assister au bal des voitures.

L'entrée de plagne centre. © Radio France

On va oublier la grève ! Maintenant c'est détente et ski" - Youssef, vacancier

Les voitures affluent © Radio France - Luc Chemla

Pendant que certains luttent pour trouver une place de parking, d'autres luttent pour mettre les chaînes aux pneus leur voiture. Il neige abondamment et un bon équipement est obligatoire.

Beaucoup d'automobilistes ont dû mettre les chaines aux pneus © Radio France - Luc Chemla

Un policier municipal est présent pour veiller à la sécurité des automobilistes et contrôler la fluidité du trafic. Il donne également un coup de main à ceux qui ont quelques difficultés à mettre des chaines aux pneus de leur voiture.

Un policier surveille la circulation. © Radio France - Luc Chemla

C'est parti pour les vacances et ça se voit sur les parkings de la station © Radio France - Luc Chemla

La plupart des vacanciers sont partis tôt pour éviter les bouchons. "On sent qu'il y a la grève dans les transports, le trafic est plus dense sur la route" estime Michel, qui a fait le trajet en voiture depuis Vichy. La grève, elle paraît désormais très loin à Youssef, originaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne. "On va oublier la galère qu'on connaît depuis un mois. Maintenant c'est détente et ski".

Malgré la grève, la station de La Plagne est déjà remplie à 60%, selon l'office de tourisme.