PHOTOS - Les visites guidées reprennent à Saint-Émilion

Avec le déconfinement, la cité médiévale de Saint-Émilion retrouve ses visiteurs. A l'office de tourisme, on s'adapte aux circonstances : l'activité a repris progressivement et les visites guidées restent limitées à 30 personnes.

A la veille de la saison estivale et après plusieurs mois sans activité touristique, Saint-Émilion retrouve ses visiteurs. En temps ordinaire, ils sont plus d'un million par an à visiter la cité médiévale et ses alentours, attirés par la réputation des vins...mais aussi par le patrimoine, un peu plus méconnu, reconnaît le guide-conférencier Alexis. Il a repris les visites guidées quelques jours après le déconfinement. "Beaucoup de visiteurs sont des locaux, même si on commence à voir des touristes venus d'un peu partout en France. On est content de revoir les gens, surtout pour les échanges."

Les visites guidées sont limitées à 30 personnes, au lieu de 50. Le port du masque est fortement conseillé et le tour de la cité a été un peu modifié, certains monuments trop étroits ne pouvant accueillir de grands groupes. Cela n'empêche pas Christelle, venue des Landes, d'apprécier la visite et particulièrement l'église monolithe, entièrement taillée dans la roche. "J'ai la sensation d'avoir découvert un patrimoine exceptionnel, en France." Nicolas, lui, vient d'Andernos-les-Bains pour faire découvrir l'endroit à ses deux filles. "On profite qu'on ne peut pas voyager trop loin pour découvrir, ou redécouvrir, des lieux de Gironde."

Saint- Émilion attire plus d'un million de visiteurs par an. © Radio France - Camille Huppenoire

L'office de tourisme, qui organise ces visites guidées, n'a d'abord ouvert que le week-end. Depuis ce jeudi, les ouvertures sont redevenues quotidiennes. Si la clientèle étrangère reste rare, le public est au rendez-vous des visites guidées au coeur de la cité médiévale, classée, comme l'ensemble de la Juridiction de Saint- Émilion, au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un visiteur sur 10 seulement fait le tour de la cité avec un guide. © Radio France - Camille Huppenoire