PHOTOS : loufoque, folklorique et convivial, le tournoi des boules carrées aux fêtes de la Saint-Louis à Sète

C'était la grande foule ce samedi pour les fêtes de la Saint-Louis de Sète, le traditionnel rendez-vous des joutes qui se déroulent jusqu'à mardi prochain. C'est la 279ème édition.

Mais il n'y a pas que les joutes pendant ces fêtes. L'un des rendez-vous devenu au fil du temps incontournable, c'est le Tournoi des boules carrées, organisé par le Ski Club sétois.

Ce tournoi, c'est la pétanque mais avec des boules et le cochonnet carrées.

420 joueurs se sont affrontés répartis en 140 triplettes dès 8 heures du matin dans les rues en pente et les escaliers du Quartier Haut de Sète. Tous portent des t-shirt dessinés par l'artiste sétois Topolino.

De loin, c'est comme la pétanque qu'on connait tous sauf qu'ici, on joue sur le bitume, dans des rues en pente avec des boules en métal de 700 grammes, le même poids qu'une boule de pétanque. Des boules crées il y a 12 ans par un frontignanais, sous l'impulsion du ski club sétois et de Claude Combas, frères des peintres Marc et Robert, "c'est aussi idiot que de jouer au foot avec un ballon de rugby, mais il y a des gens qui y arrivent plus que d'autres en fin de compte. C'est loufoque, il n'y a pas de règlement ni d'argent, ça c'est très important, et donc c'est un plaisir de participé à la fête".

C'est dans la rue rapide que les premiers boules carrées ont été lancées. Depuis, l'engouement est chaque année plus important, homme, femme, enfant, tout le monde peut participer. Michel et Gérard adorent ce rendez-vous, "c'est surtout l'esprit de camaraderie ici, il n'y a pas de meilleurs, de plus fort, il n'y a pas de gentils, pas de méchants. Tout le monde est logé à la même enseigne. Surtout, il n'y a pas de règles ! Tu peux jouer contre les murs, tu peux jouer partout. Le gagnant est celui qui a le plus de chance ! On est là pour rigoler, on se prend pas la tête."

C'est avant tout une manière de faire partie de la fête de la Saint-Louis même si on n'est pas ou plus jouteurs selon Claude Combas, "il fallait qu'on crée une activité à Sète parce que quand tu arrêtes de jouter, tu ne mets plus d'habit blanc, tu défiles plus et tout ça. Tu deviens spectateur. Mais là, tu t'inscris et tu deviens acteur de la fête".

Le tournoi se termine par un défilé en musique jusqu'au parvis de l'hôtel de ville où se joue la finale.

Une finale remportée cette année par la triplette Mélanie Isoird, Jonathan Michelot et Marion Faravoni.

Les demi-finales du tournoi des boules carrées © Radio France - Claire Moutarde

le tournoi des boules carrées rue rapide © Radio France - Claire Moutarde

Les boules carrés pèsent 700 gr chacune © Radio France - Claire Moutarde

Le trophée réalisé par Henri © Radio France - Claire Moutarde