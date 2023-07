PHOTOS - Malgré la prévention, toujours un risque de noyade dans le canal de Marseille

Le canal de Marseille est interdit à la baignade rappelle la Société des Eaux de Marseille . Le gestionnaire de l'ouvrage organise chaque année un exercice de prévention contre le risque de noyade. Il faut dire que les jeunes marseillais, souvent éloignés de la mer, tentent d'y plonger à la recherche d'un peu de fraîcheur en été. Cette année, les Marins-Pompiers ont mené l'exercice de démonstration dans le 13e arrondissement à la Vannes des Olives. Sous les yeux de France Bleu Provence.

Lors d'un exercice, un Marin-Pompier simule un enfant tombé dans le canal de Marseille. © Radio France - Frédéric Chapuis

Berges, siphons, vannes, courant : tous les dangers du canal de Marseille

Le canal de Marseille est long d'une centaine de kilomètres. La majeure partie de son parcours est aérienne. Et l'ouvrage, construit au milieu du XIXe siècle pour amener l'eau de la Durance à Marseille, ne manque pas de pièges explique le Maître principal Jérôme, des Marins-Pompiers de Marseille. "D'une part c'est tombé à l'eau et de se faire attirer par le courant. Il peut y avoir des vannes de sectionnement ce qui peut créer un phénomène de drossage. C'est quand une personne est plaquée contre la paroi, par la pression de l'eau. Il y a aussi des phénomènes de rappel, à l'issue des vannes de sectionnement et les chutes, les victimes sont rappelées dans la chute et on peut se noyer. Il y a aussi les syphons".

Parmi les dangers du canal de Marseille, le fort courant qui peut plaquer une jeune victime contre un obstacle. © Radio France - Frédéric Chapuis

Prévention et mesures anti-intrusion

Face à ces dangers, la Société des Eaux de Marseille (SEM) qui exploite le canal de Marseille, tente de protéger au mieux l'ouvrage. "Il y a des tentatives de baignade, explique Emmanuel Guiol, responsable exploitation à la SEM, et on lutte contre ça. On communique tout au long de l'année auprès d'une centaine d'écoles pour rappeler les dangers. Et dans les endroits les plus difficiles, on fait de la surveillance de 9 heures du matin à 21 heures le soir de juin à septembre. Régulièrement les vigiles repoussent des baigneurs potentiels".

Depuis plusieurs années, la SEM installe des lignes de vie sur les parties du canal de Marseille considérées comme les plus à risque. Il s'agit de câbles avec flotteurs tendus d'un bord à l'autre et accompagnés d'une échelle pour faciliter la sortie de l'eau.

Ligne de vie à laquelle la personne tombée dans le canal de Marseille peut s'accrocher. © Radio France - Frédéric Chapuis

Le coût de cette prévention est évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros par an par la SEM. L'entreprise dénombre deux morts par noyade l'an passé dans le canal de Marseille. Deux suicides d'adultes. Le dernier accident mortel d'un enfant remonte à une vingtaine d'années.