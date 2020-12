PHOTOS - Malgré le déconfinement, la plage centrale de Lacanau attend encore ses touristes

Lacanau attend ses touristes. Sur la plage centrale ce 19 décembre, pour le premier samedi du déconfinement et des vacances de Noël, les promeneurs étaient rares. Pourtant libres de faire plus de 20 kilomètres, les Bordelais n'ont pas profité du grand air. Seule Emmanuelle, en plein pique-nique avec son fils, est venue passer la journée sur la plage depuis Pessac : "Avec la fin de la règle des 20 kilomètres, l'une des premières choses que l'on a voulues, c'était de voir l'océan pour prendre un grand bol d'air", explique-t-elle.

Plage centrale de Lacanau, le 19 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

Quelques touristes parisiens ont aussi bravé la pluie, comme Murielle : "Ça fait un bien fou d'être loin de la région parisienne." D'autres, comme René, viennent tous les ans en famille : "On attendait ce moment depuis longtemps. Les vacances de Noël sont toujours les bienvenues, cette année peut-être un peu plus", sourit ce touriste parisien.

La rue commerçante de Lacanau-Océan, le 19 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

De leur côté, les quelques commerçants ouverts font grise mine. "C'est plutôt calme", constate Véronique, vendeuse de café et de thé à quelques pas de la plage. Mais elle n'est pas inquiète pour l'instant : "La première semaine des vacances de Noël est en général plutôt calme. Les touristes arrivent plus nombreux la deuxième semaine. Cette année, on verra ..." La commerçante canaulaise garde espoir.