Manifestation quasi-unitaire à Avignon avec plus de 5.000 personnes autour des remparts. Tous les syndicats - sauf la CFDT - demandent au gouvernement de retirer la réforme de la retraite.

PHOTOS - Manifestation à Avignon : "il faut que le mouvement dure et que la réforme saute"

Avignon, France

Plus de 5.000 personnes ont défilé à Avignon le 9 janvier pour la quatrième journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites. Les grévistes demandent toujours le retrait du projet de réforme des retraites. "Le mouvement doit durer tant que le gouvernement ne nous entend pas" expliquent les manifestants. L'unité syndicale s'est renforcée.

Même les cadres étaient dans le cortège. Benoit Jolivet , le délégué CFE-CGC de Mac Cormick reconnaît "qu'il y a une difficulté à mobiliser les cadres ; mais on n'est pas dupes : il y a une volonté d'ouvrir le marché des retraites au privé en France".

Pas confiance dans la conférence sur le financement

L'organisation d'une conférence sur le financement des retraites ne rassure pas Olivier, syndiqué Force Ouvriè et employé dans le nucléaire au Tricastin : "pour moi, ça va pas dans le bons sens. L'argent est là avec les taxes sur l'alcool et le tabac. Les ronds, ils sont là. Faut pas qu'ils nous enfument avec le financement".

Bruyants gilets jaunes et discrets militants CFDT

En tête en en queue de cortège, les gilets jaunes espéraient cette convergence entre syndicats et gilets jaunes. Awa s'était beaucoup impliquée dans les barrages d'Avignon Nord l'hiver dernier et cette gilet jaune voit un espoir dans la manifestation : "la retraite, ça concerne les jeunes, les actifs, les non-actifs. C'est un bon début pour une convergence. Au moins sur ce point-là, on est tous d'accord". Sauf la CFDT!

Le syndicat n'appelait pas à défiler. Aucune banderole CFDT dans le cortège à Avignon mais des adhérents de la CFDT, très discrets sans aucun signe pour les identifier, confiaient hors micro qu'ils sont en désaccord avec leur syndicat et demandent eux aussi le retrait du projet de réforme.

Une autre manifestations est prévue samedi après-midi à Avignon. Un rassemblement au flambeaux est aussi organisé vendredi soir au Rocher des Doms.

Les cadres de Vaucluse défilaient à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Les syndicats des Finances Publiques étaient autour des remparts d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Quasi unité syndicale dans le cortège du 9 janvier © Radio France - Philippe Paupert

Le cortège a fait une pause devant la porte de la République à Avignon © Radio France - Philippe Paupert