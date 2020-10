PHOTOS - Manifestation à Metz en soutien aux sans-papiers

A l'occasion d'une grand marche nationale dont le but final est fixé à Paris, une centaine de personnes se sont regroupées ce samedi à Metz en soutien aux sans-papiers. Un départ devant la prison de Queuleu avant de rejoindre le parvis des droits de l'homme puis un cortège dans le centre ville.

Tous les chemins mènent à Paris, y compris Metz. C'est en somme le credo adopté ce samedi devant le centre de rétention administrative de Queuleu. Une centaine de personnes se sont regroupées sur place en soutien aux sans-papiers. L'initiative prend place au milieu d'une grand marche nationale dont le point de convergence final est situé à Paris. Une fois arrivés à la capitale, les marcheurs y défileront pour faire entendre leur voix, ce sera le 17 octobre prochain.

Des mots de soutien à l'initiative notamment du collectif marche des solidarités. © Radio France - Arthur Blanc

Si le point de départ a été fixé devant le centre de rétention administrative, ce n'est pas pour rien. "C'est l'un des seuls centre en France qui accueille des enfants, ce qui est une chose inadmissible", explique Eric Florindi, porte-parole du collectif "marche des solidarités". Mais la mobilisation ne s'arrête pas là. Elle a rejoint ensuite le parvis des droits de l'homme, avant, en début d'après-midi, de rejoindre les rues du centre-ville afin d'alerter le plus grand nombre sur le sort des migrants.

Dans le cortège, certains vont marcher jusqu'à Paris. © Radio France - Arthur Blanc

Dans le cortège, on retrouve quelques marcheurs, qui vont rallier Paris dans les prochains jours, mais aussi des personnes engagées pour le droit des migrants. C'est le cas d'Eric, par exemple, qui, lorsqu'il est arrivé, sortait d'un petit-déjeuner qu'il a passé dans sa maison de Nomeny, près de Pont-à-Mousson, accompagné de deux sans-papiers maliens qu'il a hébergé la nuit passée. "Ce n'est pas normal de laisser les gens à la rue comme ça, mais en plus, de les rejeter par la suite. S'ils se font attraper, ils risquent de retourner entre quatre murs, et de prendre l'avion vers un pays dans lequel ils ne pouvaient pas rester", confie-t-il.