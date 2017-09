Photos - Manifestation anti-GCO : environ 1.000 opposants dans la rue contre la future autoroute A355

Les opposants au grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg ont manifesté ce samedi après-midi dans la capitale alsacienne. Depuis la place de Bordeaux, citoyens, élus, et agriculteurs se sont rassemblés contre ce projet d’autoroute payante de 24 kilomètres.

Faible mobilisation si l'on compare avec celle qui avait rassemblé près de 2000 personnes l'année dernière.

De drôles d'oiseaux manifestent à #Strasbourg contre le #GCO. 500 manifestants prêts à décoller pic.twitter.com/2QMX1kohL5 — C Fugler (@CoFugler) September 30, 2017

Des élus bas-rhinois dans le cortège de manifestants contre le projet GCO © Radio France - Corinne Fugler

Le bras de fer continue

Vendredi après-midi plusieurs opposants ont été convoqués par les gendarmes. Parmi les personnes convoquées, le maire de la commune de Kolbsheim Dany Karcher et la pasteure Caroline Ingrand-Hoffet. La semaine dernière, ils avaient empêché des engins forestiers de déboiser une parcelle de la forêt de Kolbsheim.

Un projet contesté

Cette autouroute longue de 24 km a fait coulé beaucoup d'encre depuis le début des travaux. Pour rappel, elle sera raccordée aux autoroutes A4 et A352 et permettra à environ 32.000 véhicules de la traverser chaque jour selon Vinci. L'autoroute sera payante sauf sur un tronçon de 2 km. Pour la traversée complète, il faudra compter 3 euros pour les voitures (0.13 euro le kilomètre) et 9 euros 60 pour les poids lourds mais il sera modulable. Par exemple, ça sera deux fois plus cher pendant les heures de pointe et le tarif sera plus élevé pour les camions pollueurs.