"Le marché illégal de la Paillade nous fait crever à petit feu"

Pourquoi le marché illégal du quartier de la Mosson, à Montpellier, n'est-il toujours pas démantelé? Depuis 4 ans, des vendeurs à la sauvette étalent leur marchandise sur le sol, au pied de la Tour d'Assas, en toute illégalité. Ils les proposent à des prix défiant toute concurrence, ce qui plombe, considérablement, l'activité des commerces implantés aux alentours. Régulièrement, la police est dépêchée sur place : rien n'y fait. Au contraire, les vendeurs ne viennent plus seulement le week-end mais désormais toute la semaine.

Cagettes de fruits et légumes et vêtements au sol

En bas de la Tour d'Assas, c'est un véritable fourmillement. Une trentaine de vendeurs à la sauvette ont déposé des cagettes de bananes et de pommes de terre à même le sol. D'autres ont étendu un linge sur lequel ils ont posé des vêtements. Les clients se faufilent, avec leur cabas et leur caddie, interpellés, parfois, par les vendeurs qui scandent "Tout à un euro".

Les vendeurs sont installés par terre, au pied de la Tour d'Assas © Radio France - Clara GUICHON

À 5 mètres de là, dans son magasin de fruits et légumes, Mamadou Alpha Bah est seul. "Si ça continue comme ça, on va déposer le bilan", soupire celui qui est salarié ici depuis quatre ans. Quatre c'est justement la durée depuis laquelle ce marché sauvage est installé. "Ils nous font de la concurrence déloyale, explique-t-il, fatigué de cette situation. Par exemple, l'orange, ils la vendent à 80 centimes le kilo. C'est quasiment moitié moins que moi. Ça nous fait crever à petit feu..."

Si ça continue comme ça, on va déposer le bilan - Mamadou Alpha Bah, vendeur dans un commerce de fruits et légumes situé dans le quartier de la Mosson

Face aux produits bradés, son chiffre d'affaires a chuté de 60%. Il est désemparé et ne sait plus qui contacter. Les opérations des forces de l'ordre ne servent à rien. "Je ne dis pas qu'ils font rien, seulement, il n'y a pas de résultat, juge-t-il. Les vendeurs jouent au chat et à la souris avec les flics. Dès qu'ils repartent, eux reviennent!"

Aucun client dans le magasin de Mamadou Bah, à 5 mètres du marché sauvage © Radio France - Clara GUICHON

Un réseau qui dépasse les frontières

Mamadou Alpha Bah demande un contrôle sur le long terme : qu'il y ait des interpellations et que les identités de ces personnes soient prises. "Mais c'est déjà le cas, assure Sebastien Cote, adjoint à la ville de Montpellier, en charge de la Sécurité. Sauf que nous sommes face à un réseau. Et évidemment, ce ne sont pas les commanditaires qui sont ici. Donc lorsqu'on fait des interpellations, ils vont en trouver d'autres : d'autres vendeurs et d'autres camions." Selon lui, c'est un trafic qui s'étend en Espagne. "Moi tout seul, je ne peux rien faire, explique-t-il. J'ai besoin de l'aide de la police des mers et des frontières et des douanes."

Le marché illégal de la Paillade fonctionne car il y a énormément de clients - Sebastien Cote, adjoint à la ville de Montpellier, en charge de la Sécurité

"La Paillade est une zone de non-droit, juge Mamadou Alpha Bah. Si ça arrivait à la place de la Comédie, les policiers les délogeraient et les vendeurs ne reviendraient plus du tout." C'est plus complexe que ça, selon Sebastien Cote : "Il y a des centaines de clients qui viennent au marché illégal de la Paillade. Parce que les légumes sont très peu chers et que nous sommes dans un quartier populaire."

En 2021, il y a eu 26 interpellations, selon le parquet. En revanche, on ignore si ces personnes ont été sanctionnées et comment : le Procureur de la République de Montpellier n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Par ailleurs, la police nationale fait des patrouilles sur le quartier tous les jours. Elle a mené 17 opérations. Et, par exemple, lors de l'opération réalisée le 19 décembre dernier, les forces de l'ordre ont saisi deux tonnes de fruits et légumes.

