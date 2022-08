PHOTOS - Marseille : déchets, barbecues sauvages... le ras-le-bol des habitants de la calanque de Samena

Il suffit de baisser les yeux au sol au dessus de la crique à la calanque de Saména à Marseille pour trouver des étendues de déchets. Bouteilles et sachets plastiques, canettes en tout genre, bris de verre, mégots, bombes de gaz hilarant... Toute la nuit au cœur de l'été, des visiteurs viennent admirer le coucher de soleil, et laissent leurs déchets à même le sol. "S'ils n'étaient pas en voiture on imagine bien qu'il ne pourraient pas transporter des tonnes de packs de bière, des grosses bouteilles plastique avec des contenants très lourds...", estime Nathalie Anton, membre du Comité d'Interêt de Quartier (CIQ) de Samena.

Barbecues sauvages et feux d'artifice

Car c'est bien un problème de dégradation environnementale que dénoncent des habitants de la calanque. Les barbecues sauvages sortis des camping-cars et les feux d'artifice tirés le soir font aussi craindre des départs de feu. Sans souhaiter la régulation de visiteurs comme à Sugiton, le CIQ milite pour réduire l'accès à la voiture et aux deux-roues. "Les incivilités ne sont pas propres à la fréquentation de ce parc, en revanche on pense que réguler la circulation en engins motorisés pourrait déjà être un pas, ajoute Nathalie Anton. Sur certaines zones peut-être on est ouverts à tout mais il faut se coordonner."

Les déchets au cœur de la calanque. © Radio France - Mélanie Juvé