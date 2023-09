PHOTOS - Miss Côte Basque et sa première dauphine en lice pour Miss Aquitaine ce dimanche

Aura-t-on une Miss Aquitaine originaire du Pays basque cette année ?? L'élection Miss Aquitaine 2023 a lieu dimanche 3 août. Le Pays basque peut se targuer d'avoir vu naître la toute première Miss France, Agnès Souret, élue en 1920 à la création du concours de beauté, mais notre territoire n'a pas vu de victoire à l'élection régionale Miss Aquitaine depuis. Cette année, Sarah Dutaret va donc tenter de mettre fin à cette disette et faire briller son titre de Miss Côte basque 2023. La jeune femme de 21 ans est née à Bayonne et a grandi à Villefranque. Elle a désormais une licence d'école de commerce (Kedge Business School, à Bordeaux) en poche, licence réalisée en alternance au service communication du groupe de radiologie Océan Imageries. Ce qui la démarque ? La danse qu'elle pratique depuis 15 ans maintenant : le hip-hop et le street jazz. L'étudiante basque a d'ailleurs été troisième de France avec son groupe de danse hip-hop, 64 Degrees, et a ensuite participé aux Mondiaux de hip-hop aux Etats-Unis.

Sarah Dutaret, Miss Côte Basque 2023, tente sa chance à l'élection Miss Aquitaine dimanche 3 août 2023 à Bordeaux. - Comité Miss Côte basque

Sa première dauphine portera également les couleurs du Pays Basque à l'élection Miss Aquitaine, puisque chaque comité envoie deux jeunes femmes concourir. Emma Delga, arrivée deuxième de l'élection Miss Côte Basque 2023, a également 21 ans. Cette étudiante en communication, passionnée de mode, est née à Toulouse mais elle est installée à Bayonne depuis plusieurs années.

Emma Delga, première dauphine de Miss Côte basque 2023, tentera également sa chance à l'élection Miss Aquitaine dimanche 3 août 2023 à Bordeaux. - Comité Miss Côte basque

Un vote par SMS jusqu'à dimanche après-midi

L'élection Miss Aquitaine 2023 se déroulera dimanche 3 août à partir de 17 heures au Casino Théâtre Barrière de Bordeaux. En revanche, pour le public, c'est en amont que l'élection se joue puisqu'il est possible de voter pour élire la Miss que vous soutenez entre samedi 20h et dimanche 16h30. Clôture des votes une demi-heure avant le début de la cérémonie. Pour voter, il faut écrire un texto au 71036. Soit "Miss 5" pour voter pour Sarah Dutaret, soit "Miss 4" pour Emma Delga.