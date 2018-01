[PHOTOS] Mobilisation des soignants à Belfort

Par Manon Klein, France Bleu Belfort-Montbéliard

Le personnel soignant manifeste ce mardi 30 janvier 2018 dans les rues de Belfort. Il demande des meilleures conditions de travail, et une meilleure reconnaissance. Ils sont plus de 300, soignants et bénéficiaires, à s'être rassemblé place Corbis.