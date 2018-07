Les Bleus sont en demi-finale de la Coupe de monde de football en Russie. Ils ont battu l'Uruguay 2 à 0, grâce à des buts de Raphaël Varane et d'Antoine Griezmann. Au pub le Barry Lyndon à Guéret, le match était retransmis sur écran géant, et suivi par une trentaine de supporters.

Guéret, France

"Allez les gars, on y passe !" Dès que les clients entrent dans le bar, Arnaud et Martine, les gérants, les maquillent avec trois traits bleus, blancs, rouges sur les joues.

Tous les supporters suivent le match, sursautent lors des occasions manquées de l'Uruguay, et éclatent de joie lors deux buts tricolores. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance : la France est qualifiée. "Énorme ! On a gagné c'est le plus important. C'était un beau match, il y avait de l'intensité, on peut compter sur l'équipe de France. Là on y croit, je pense qu'on peut aller au bout."

#FRAURU Grosse ambiance au pub Barry Lyndon à Guéret pour la victoire de l’équipe de France de foot ! pic.twitter.com/vfqeNEbqzx — France Bleu Creuse (@FBCreuse) July 6, 2018

Dans le pub, l'ambiance ressemble à celle d'une finale. "C'est vraiment super", confie Martine. "Les gens ont vraiment joué le jeu ! Moi j'y crois, on est parti pour aller au bout !" Et dans les rues de Guéret, c'est concert de klaxons. Le prochain match des Bleus aura lieu mardi 10 juillet, à 20 heures.