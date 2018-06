Premier match et première victoire pour l'équipe de France de football ce samedi 16 juin lors de la Coupe du Monde de foot en Russie. Les Bleus se sont imposés face à l'Australie. Antoine Griezmann a ouvert le score à la 58e minute grâce à un penalty. Le second but a été marqué par Paul Pogba à la 81e minute.

A Périgueux, comme à Boulazac, des supporters de l'équipe de France se sont réunis pour suivre cette rencontre dans les "fan zone" installées pour l'événement. Près de 200 personnes ont vibré avec les joueurs français au parc Gamenson où des espaces de restauration ont été installés. "C'est très bien fait, c'est sécurisé," se réjouit Gilles venu voir le match avec sa fille.

Près de 200 personnes ont suivi le match à Gamenson. © Radio France - Willy Moreau

Assis dans l'herbe, les supporters entrent progressivement dans ce match. La première mi-temps ne permet pas aux Bleus de marquer un seul but. Sur la pelouse le public s'impatiente. Jérémy et Martine résument "il faudrait un but."

Jérémy et Marine impatients avant la fin de la première mi-temps. © Radio France - Willy Moreau

A l'heure de la pause, les buvettes sont sollicitées. "On sait qu'on ne va forcément faire un gros chiffre d'affaires sur le premier jour mais on doit le faire pour les supporters," explique Bruno, gérant bar-restaurant Le Watson.

#AllezLesBleus#FRAAUS Fin de la première mi-temps. Les 4 buvettes servent repas et boissons. 500 euros par match pour chaque bar partenaire pic.twitter.com/qE6LG5kzfM — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 16, 2018

Moins d'un quart d'heure après le début de la deuxième mi-temps, Griezmann ouvre le score sur penalty permettant aux Périgourdins de laisser exploser leur jouer et de relâcher la pression.

Buuuuuut ! La France mène désormais 1-0. #FRAAUS Joie au parc Gamenson de Périgueux #AllezLesBleuspic.twitter.com/WgvWEweONQ — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 16, 2018

La douche froide arrive quatre minutes plus tard avec le but des Australiens sur penalty. Heureusement, Paul Pogba marque le but libérateur à la 81e minute. Soulagement du côté des Périgourdins. "On respire un petit peu," confie Marine.

Buuuuuuut ! Et de deux pour la France. 2-1 pour #FRAAUS. Joie des supporters au parc Gamenson de Périgueux. pic.twitter.com/TtDDOAksem — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) June 16, 2018

Au coup de sifflet final, les fans ont pu laisser éclater leur joie. "Le principal c'est d'avoir gagné," souligne Jérémy. "Ça va être dur pour la suite," ajoute Marine. Jeudi 21 juin, les Bleus disputeront leur deuxième match face au Pérou. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord, francebleu.fr et en Facebook Live.