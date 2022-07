PHOTOS - Montez à bord de l'Abeille Méditerranée, le nouveau remorqueur de haute mer basé à Toulon

Massif, l'Abeille Méditerranée est visible dans le port de Toulon depuis le mois de juin. Ce remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage remplace l'Abeille Flandre. Il a pour mission de veiller sur notamment les paquebots et navires de commerce. Découvrez l'intérieur en photos.

91 mètres de longueur, 22 mètres de largeur. Vous ne pouvez pas le rater si vous marchez dans le port de Toulon. Ce nouveau remorqueur de haute mer est dans le Var depuis le mois de juin et y restera puisque Toulon est désormais son port d'attache. Il remplace l'Abeille Flandre, qui part à la retraite après une quarantaine d'années de bons et loyaux services.

Cet Abeille Méditerranée est massif, inratable. © Radio France - Luc Chemla

Son rôle : veiller notamment sur les paquebots et navires de commerce

Le Méditerranée est ce que l'on appelle un RIAS : Remorqueur d'Intervention, d'Assistance et de Sauvetage. Très puissant, il a pour mission de porter assistance aux paquebots et navires de commerce en difficulté pour éviter qu'ils s'échouent, et également de secourir d'éventuels naufragés.

Au point fixe, ils peuvent tracter jusqu'à 280 tonnes. L'Abeille Méditerranée sera en mesure de porter assistance aux plus grands navires du monde, comme le Symphony of the seas par exemple. Son équipage est composé de 12 personnes. Il est sous les ordres de la Marine Nationale. En cas d'intervention, le remorqueur doit avoir appareillé en moins de 40 minutes.

Visite de l'Abeille Méditerranée en photos

Les zodiacs de sauvetage de l'Abeille Méditerranée © Radio France - Luc Chemla

Un zodiac de sauvetage de l'Abeille Méditerranée. © Radio France - Luc Chemla

Une des cabines de l'équipage. © Radio France - Luc Chemla

Fréderic Denis, le commandant de l'Abeille Méditérranée. © Radio France - Luc Chemla

Photo prise dans la passerelle de l'Abeille Méditerranée. C'est là où se trouve le commandant. © Radio France - Luc Chemla

La vue depuis l'Abeille Méditerranée. © Radio France - Luc Chemla

La vue du port de Toulon, depuis la passerelle de l'Abeille Méditerranée. © Radio France - Luc Chemla

Le treuil de remorquage de l'Abeille Méditérranée. © Radio France - Luc Chemla

L'intérieur de la salle des machines de l'Abeille Méditerranée. © Radio France - Luc Chemla

L'intérieur de la salle des machines de l'Abeille Méditérranée. © Radio France - Luc Chemla

L'un des nombreux esacliers de l'Abeille Méditerranée. Photo prise depuis la salle des machines. © Radio France - Luc Chemla

Après son baptême le 1er juillet, le remorqueur, un des plus puissants au monde, entamera une tournée inaugurale sur la façade méditerranéenne qui le mènera de Nice, à Cannes, Marseille, Sète, Port-la-Nouvelle ou encore Ajaccio et Bastia.