PHOTOS - Mort de Jacques Chirac : les finistériens remplissent déjà les livrets de condoléances

Brest, France

Ils sont une vingtaine à s'être rassemblés à 15 heures dans l'hôtel de ville de Brest, pour observer une minute de silence en mémoire de Jacques Chirac : des sympathisants de l'ancien président de la République, rassemblés autour de la conseillère municipale d'opposition Bernadette Malgorn, ont tenu à écrire quelques mots dans le livret de condoléances mis à disposition depuis ce lundi.

"C'est pour apporter notre soutien à sa famille et à ses proches car c'était un grand président", lance Audren. Pour d'autres comme Jacqueline, militante de toujours, il s'agit aussi de "laisser une trace de ce qu'il signifiait" : "j'aimerais bien que ça reste dans les mémoires pour plus tard. On ne l'oubliera pas, on ne pourra pas".

Certains habitants ont noirci une page entière pour rendre hommage à Jacques Chirac © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Certains ont noirci presque une page entière. Marie s'est contentée d'un message bref : "un bel hommage à ce grand président". "Pour moi, _il a été un homme de paix_, d'une simplicité ! lance-t-elle. Il était très accessible, y compris avec les gens simples". "Je suis bouleversé, c'était un président proche de tous les français (...) C'était un grand homme", a écrit pour sa part Hélène dans le registre.

Les messages d'hommage commencent à s'accumuler dans le livret de condoléances © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Certains se remémorent les petites phrases qui ont fait la popularité de l'ancien président © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une minute de silence dans les administrations et les écoles

Une minute de silence a été observée dans les administrations comme dans les écoles à 15 heures.

Isabelle, enseignante et fan de l'ancien président, a profité d'une heure de pause pour venir se recueillir à la mairie de Brest : "je voulais venir pendant cette heure libre car c'était un très grand président et je pense que son bilan sera de mieux en mieux vu à l'avenir".