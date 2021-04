Le centre commercial B'EST de Farébersviller prend en photo une cinquantaine de restaurateurs de la région pour leur redonner de la visibilité alors qu'ils sont fermés depuis des mois en raison de la crise sanitaire. Une généreuse campagne de communication pour les aider à repartir du bon pied.

PHOTOS - Moselle : pour soutenir les restaurateurs, le centre commercial B'EST fait tirer leurs portraits

Rachel et Mélanie sont crêpières dans l'établissement "Au Sirop d'érable" à Sarreguemines

Le centre commercial B'EST de Farébersviller a décidé de prendre en photo une cinquantaine de restaurateurs de Moselle-Est, pour créer une dynamique positive autour de leur réouverture prochaine. Il offre cette généreuse campagne de communication pour les soutenir alors qu'ils ont été fermés pendant des mois durant la crise sanitaire.

Nelson et Paola travaillent au restaurant "Gine" dans le centre commercial B'EST. © Radio France - Natacha Kadur

La photographe Sophie Maré, basée à Seingbouse, à quelques pas du centre commercial, a été choisie pour leur tirer le portrait. 48 établissements sont représentés, et leurs gérants sont venus poser en studio, seul ou en duo, lors d'un shooting organisé sur trois jours.

La professionnelle avait prévu un certain nombre d'accessoires, avec l'idée de créer une mise en scène vivante et dynamique : « Il faut surtout que cela corresponde aussi à leur personnalité et à leur façon de travailler », explique-t-elle.

La cinquantaine de portraits sera affichée sur des panneaux de 4 mètres sur 3 , dans les villes de Forbach, Sarreguemines ou Saint Avold © Radio France - Natacha Kadur

Des tomates qui sautent d'une casserole pour les uns, des spatules à crêpes tenus comme des sabres pour d'autres, chacun a pu révéler son visage et sa personnalité, le temps de quelques crépitements de flash. Beaucoup sont touchés par ce geste, qui leur assure une belle publicité en vue de leur réouverture.

Solidaire du tissu économique local

L'idée était de mettre un visage sur ces restaurateurs « dont on parle beaucoup depuis des semaines, des mois », explique Barthélemy Jeanroch, Directeur du centre commercial B'EST. L’établissement avait déjà fait le choix lors du premier confinement de racheter les stocks de ses enseignes de chocolaterie pour les offrir au personnel soignant.

Le centre commercial a également investi près de 8000 euros en bons d'achat chez ces restaurateurs qu'il fera ensuite gagner à ses clients © Radio France - Natacha Kadur

Pour Barthélemy Jeanroch, cette opération lui permet de se montrer solidaires de ces acteurs essentiels du tissu économiquelocal : « Il n'y a pas de grands centres commerciaux d'un côté et de petits restaurateurs de l'autre. Il y a une addition d'entreprises qui mettent beaucoup de passion dans leur métier. C'est probablement des gens qui sont peut-être clients chez nous. On a sans doute des clients en commun. On a besoin qu'ils aillent bien » explique-t-il. Près de 30,000 euros ont été investis pour cette campagne.

Christelle et Manu, gérants du restaurant "Le carnivore" à Cocheren © Radio France - Natacha Kadur

Les portraits seront dévoilés le 23 mai prochain sur des panneaux d'affichage publicitaires dans les villes de Forbach, Sarreguemines ou encore Saint-Avold. Ils seront également visibles dans le centre commercial B'EST et sur les réseaux sociaux.