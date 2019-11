PHOTOS - Nantes : les soignants rassemblés devant le CHU

Infirmiers, médecins, aides-soignants demandent plus de moyens pour l'hôpital public.

Nantes, France

Ils étaient environ une vingtaine rassemblée ce jeudi 14 novembre devant le CHU de Nantes. Infirmiers et aides-soignants ont répondu à l'appel national lancé par les syndicats pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et le manque de moyens dans l'hôpital public. Ils réclament "un plan d'urgence", une hausse des effectifs, la réouverture des lits fermés et de meilleurs salaires.

Les manifestants veulent une augmentation des salaires. © Radio France -

Agnès Buzyn a promis en réponse un "plan de soutien" qui sera dévoilé ce mois-ci. Pour l'heure, la ministre de la Santé a déjà échoué par deux fois à sortir de ce conflit. La prime mensuelle de 100 euros versée depuis juillet notamment n'a pas apaisé la colère.