PHOTOS : "Nice le Ray" un bâtiment végétalisé contre le réchauffement

COP 26 à Glasgow en Ecosse, des ONG et des dirigeants du monde entier se penchent sur le climat de la planète pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ici à Nice, Vinci vient d'achever « le plus grand projet à façades végétalisées d'Europe » c'est le projet « Nice Le Ray ».

La construction de « Nice Le Ray » est présentée comme le plus grand projet à façades végétalisées d'Europe. Sur l'ancien stade du Ray 345 logements en béton et en bois ont vu le jour, et d'ici quelques années, il y a aura de la végétation partout. Conséquence : plus besoin de climatisation en été!

Nice Le Ray © Radio France - Alexandre Mottot

Le projet ambitieux d'un îlot de verdure

Quentin est arrivé il y a quelques semaines. Il promène sa petite fille et son chien, encore charmé par l'ensemble de bâtiment et ses promesses; "la résidence est vraiment chouette, c'est vert, c'est pas une forêt non plus, mais je pense que ça va commencer à pousser. Ça va grimper le long des poutres en bois. Et puis, ça va faire une façade végétalisée. Mais bon, faut être patient". Il ajoute qu'il aimerait bien découvrir, "les jardins sur le toit. des serres. Quand on sort de chez nous, on a même du romarin, du thym dans la cour qui est en libre service. "

Vue sur le parc du Ray © Radio France - Sarah Jane

Le bâtiment est achevé, pas la végétalisation

Tout le monde voit bien l'ambition de cet ensemble de bâtiment, mais pour l'instant sur le terrain c'est surtout une construction moderne, bien isolée, accessible aux handicapés, mais pour le vert ce n'est pas encore ça il va falloir attendre un peu.

Christiane a acheté son appartement sur plan, il reste à attendre que ça pousse. "l'apparence est plutôt du béton et du bois, mais il y a quand même pas mal de végétaux déjà, du moins en bas. Des végétaux sont en train de pousser sur les boiseries et sont reliés entre eux au fur et à mesure qu'ils poussent. _Il faut compter quand même trois ans, je pense, pour que le béton soit recouvert et les bois aussi_, de manière à ce qu'on ne voit plus pratiquement les immeubles du parc. Elle conclue "c'est pour ça aussi qu'on a acheté. Ce n'est pas pour voir du béton, c'est pour voir des arbres, des fleurs, des plantes pousse".

Nice le Ray © Radio France - Alexandre Mottot

Les eaux de pluies sont récupérés elles servent à arroser les plantes. Avec un peu patience dans les logements pendant la canicule il fera aussi bon que dans le cœur d'une forêt. Sara Jane une autre habitante sait que d'ici 3 à 6 ans "les plantes vont faire un écran climatique". Que ses enfants puissent grandir dans un environnement sain a motivé son choix d'acquérir un appartement au Ray. Il y a une autre motivation, c'est la passion de son mari pour les aiglons, et la proximité du Ray l'emplacement de l'ancien stade mythique a été une donnée importante.

En tout cas Sara Jane aura une "clim naturelle car l'objectif final, c'est d'habiter dans sa forêt. Il y a encore des choses à améliorer" mais elle le sait il faut que ce type de projets fleurissent partout en France.

Nice Le Ray © Radio France - Alexandre Mottot

Une cure de vitamine pour le quartier Gorbella

Le bâtiment est intégré au quartier Gorbella à Nice, aidé par un supermarché construits dans les bâtiments, et une promenade verte pour aller au parc du Ray. Mika et son collègue Cyril sont agent immobilier chez Orea dans ce quartier. Pour eux si le projet est réussi c'est parce qu'il a su s'inspirer de ce quartier du nord de Nice

Pour Mika, "l'architecture, là, c'est un peu gris et tout le monde se pose des questions par rapport aux plantes. Si dans le temps, ça va bien tenir, c'est un peu un pari. Ce projet s'est quand même bien vendu. Les gens du quartier aiment bien s'y promener". il demande alors à son collègue s'il aimerait habiter au "Nice Le Ray", Cyril accepterait sans hésiter "c'est un super programme, il y a une salle de sport et des potagers collectifs. C'est un peu pas révolutionnaire, mais ça est dans l'air du temps, _on le voit avec les façades végétalisées_". Il sait qu'il faut un peu de temps pur donner sa pleine dimension à l'ensemble. "Dans quelques mois, au printemps, vous verrez que ce sera beaucoup plus fleuri".

Enfin il fait observer qu'on voit sur "la façade le jeu architectural entre ce côté bétonné et moderne, avec des grandes ouvertures et des terrasses en loggia, avec les façades un peu plus niçoises, un peu plus rosé saumon de l'architecture du Vieux-Nice". Le quartier avait besoin de ça et aujourd'hui, on a un vrai dynamisme au niveau de ce quartier de Gorbella.