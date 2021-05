PHOTOS - Nouveau succès à Limoges pour le deuxième Broc'à Vélo

Après 2019, c'était ce samedi le retour de la Broc'à Vélo à Limoges. Toujours organisée par l'association Eco-cotte, qui oeuvre dans le développement durable, avec l'aide de Vélio-Vélo, cette deuxième bourse aux vélos se tenait dans la cadre magnifique du Parc municipal du Moulin Pinard, dans le nord de Limoges.

Le principe est simple : les vendeurs déposent leurs vélos le matin, qui sont ensuite l'après midi. Ce samedi, il y en avait entre 40 et 50. Ils sont presque tous partis comme des petits pains.

Le vélo est devenu une denrée rare - Jérôme Fraisse, président de l'association Véli-Vélo

Depuis le premier confinement, "beaucoup de gens veulent se mettre au vélo et c'est un peu la pénurie dans les magasins ", explique Jérôme Fraisse, président de l'association Véli-Vélo, "il y a des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées et du coup, les gens se rabattent sur l'occasion. Sur le Bon Coin, on voit que les vélos à vendre ne restent pas longtemps et là c'est pareil. Les gens saisissent l'occasion et les prix ont un peu augmenté, parce que le vélo est devenu une denrée rare".

Les vélos pour les enfants sont très recherchés © Radio France - Valérie Mosnier

Les personnes intéressés, mais arrivées vers 15h n'avaientplus trop de choix : quelques vélos de route et des vélos de ville pas très adaptés au relief limougeaud."Tous les VTT sont partis dans la première heure" , résume Jérôme Fraisse. Salomé et Hervé, qui cherchaient un vélo pour leur fils de 10 ans, sont repartis bredouille. Corinne, elle a réussi à trover son bonheur avec un vélo de ville, pas fait pour Limoges, mais qui ira très bien "pour les vacances, sur du plat."

Corinne a trouvé son bonheur. Quelques réglages s'imposent quand même, assurés par l'association Véli-Vélo © Radio France - Valérie Mosnier

Ce succès ravit la présidente de l'association Eco-cotte, Carine Nouar : "On fait vraiment ça pour aider les particuliers à acheter leur vélo et à limiter la production de neuf, dans un souci de développement durable. Et promouvoir la circulation du vélo comme moyen de locomotion."