PHOTOS - Opération de la sécurité routière au col du Mont-Cenis

Sourires et goodies au stand du Col Cool

Mont Cenis dam, Lanslebourg-Mont-Cenis, France

Première opération Col Cool de l'été jeudi, toute la journée, au Col du Mont-Cenis en Haute Maurienne-Vanoise. Cette année, quatre cols savoyards ont été retenus. Ces actions se déroulent pendant les vacances d’été, en période de forte affluence sur des itinéraires emblématiques du département, lieux de rencontre de conducteurs variés. Elles visent à sensibiliser tous les usagers de la route à la prise en compte des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, cyclomotoristes, motocyclistes) et à inciter chacun à une conduite apaisée pour un espace partagé.

On vient faire du vélo pour s’amuser, mais on se fait des frayeurs avec les motards qui roulent vite. Il faut toujours être très très prudent et vigilent – Dominique, cycliste belge

Témoignages de cyclistes qui se sont fait de belles frayeurs Copier

Démonstration d'un gilet airbac pour motard © Radio France - Anabelle Gallotti

8 motards sont morts depuis le début de l’année en Savoie.

Le bilan sur les routes est dramatique en Savoie cette année. On déplore huit morts depuis le début de l’année en Savoie, dont cinq depuis le 23 juin. Et les autres chiffres font froid dans le dos. Selon un bilan de la préfecture, en Savoie en 2018, le nombre de victimes graves (tuées ou blessées hospitalisées) est en recul. Cependant, le nombre d'accidents corporels et le nombre total de blessés est en hausse :

- 25 tués contre 35 en 2017 (-28,5%),

- 279 accidents corporels contre 273 en 2017 (+2,2 %)

- 355 personnes blessées contre 301 en 2017 (+17,9%) dont 164 blessés hospitalisés contre 198 en 2017 (-17%).

"'Ce sont les comportements des conducteurs qui expliquent ces accidents graves"' - Marie-George Cousin, cheffe de bureau de la sécurité routière Copier

Les prochaines opérations Col Cool se dérouleront, le mardi 16 juillet au col du Mont-Cenis, le mardi 30 juillet au col de la Madeleine, le mardi 6 août au col du Revard et le mardi 20 août au col du Télégraphe.

Ces opération sont menées sur le terrain par une équipe du Bureau de la Sécurité routière, de la police et des réseaux routiers et du droit à conduire de la préfecture de la Savoie, les IDSR (intervenants départementaux de sécurité routière) ainsi que les chargés de mission deux-roues motorisés.