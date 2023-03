PHOTOS - Opération "péage-gratuit" à Nîmes en signe de protestation contre la réforme des retraites

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars, l'intersyndicale lance les hostilités à Nîmes. Une soixantaine de manifestants se sont postés au péage de Nîmes-Ouest pour lever les barrières et proposer une opération "péage-gratuit" à partir de 7h et jusqu'à 8h45. Ils ont également distribué des tracts et ont craqué des fumigènes pour "être visibles sur ce point stratégique", explique Thierry Ménard, de la CGT du Gard. Il poursuit : "On veut rencontrer le maximum de salariés et de travailleurs pour exprimer notre refus de cette réforme."

À 8h15, les forces de l'ordre n'étaient toujours pas intervenues. Seuls quelques gendarmes ont commencé à discuter avec les manifestants mais l'opération s'est prolongée. Six véhicules ont été mobilisés. Les syndicats ont annoncé la fin de l'opération à 8h45 après avoir parlementé avec les gendarmes.