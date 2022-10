PHOTOS - "Où est l'État ? : les riverains du marché aux puces de Marseille crient à l'abandon

C'est l'un des quartiers les plus pauvres de Marseille : les Crottes dans le 15e arrondissement. "Le village" comme disent certains habitants, situé au cœur d' Euroméditerranée 2 le plus grand chantier de rénovation urbaine d'Europe, est en pleine mutation. Mais en attendant la promesse d'une vie meilleure, les riverains qui supportent les travaux, vivent au milieu de la pauvreté, la saleté, les violences, l'insécurité.

Symbole de cette misère, le marché aux puces s'étend désormais bien au-delà du périmètre autorisé (la partie autorisée attire 50.000 visiteurs par semaine selon les chiffres d'Euromed. ndlr). Sur les trottoirs et dans les rues alentour, les vendeurs à la sauvette, souvent étrangers, côtoient les trafics de drogues et de cigarettes.

France Bleu Provence a constaté ce marché illégal.

Malgré quelques opérations menées par la préfecture de police, le problème demeure et la situation semble même se dégrader selon les témoins interrogés par France Bleu Provence. Au grand désespoir des habitants et des commerçants qui dénoncent l'abandon de l'État et des pouvoirs publics.

"Tous les délits sont acceptés. C'est de l'homicide involontaire" - Patrick, un habitant.

Parmi les nombreux citoyens en colère, Patrick, un Belge installé à Marseille depuis 23 ans. Il a été exproprié pour les travaux du tramway. Il dénonce l'impunité des trafics en particulier de cigarettes. "Ce quartier est une zone de non-droit, dit-il au micro de France Bleu Provence. Tous les délits sont acceptés. Vous vendez des cachets, vous arrachez des colliers, vous vendez des cigarettes en-dessous des caméras et on ne trouve pas les paquets ! Les paquets sont par terre. Est-ce que vous voyez la police ? Un contrôle pour ennuyer les vendeurs à la sauvette ? Ce sont des cigarettes de contrebande, dangereuses car on sait qu'elles contiennent du goudron, de la mort aux rats, etc. Pour moi c'est de l'homicide involontaire. Mais on ne fait rien".

"C'est carrément à l'abandon" - Morad, un habitué des puces

Tous les habitués du quartier dénoncent la saleté des lieux. Morad vient sur le marché aux puces deux fois par semaine, "ce nest pas le fait qu'ils vendent, c'est le fait qu'ils ne nettoient pas après. Ils jettent derrière, un peu de partout". Pour ce Marseillais, la cinquantaine, le quartier est livré à lui-même. "Où est l'État ici ? Où est la police ? Où sont les services ? C'est un endroit à l'abandon. Y'a beaucoup de manque de moyens, c'est une réalité".

Des centaines de vendeurs à la sauvette installés aux abords du marché aux Puces près du métro capitaine Gèze. © Radio France - Fred Chapuis

Marché illégal de Gèze : des vendeurs installés sur les trottoirs alentour du métro capitaine Gèze. © Radio France - Fred Chapuis

Après le marché aux puces, des centaines de vêtements, de chaussures et d'objets divers laissés sur le chantier du tramway. © Radio France - Fred Chapuis